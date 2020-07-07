Все о весовом контроле на украинских дорогах07.07.2020 17:00
В конце июня сеть всколыхнуло видео, где Президент Владимир Зеленский ругает дальнобойщиков. Сначала ролик появился в Viber-чате, где водители обсуждали, как обойти габаритный контроль. Президент ... подробнее →
В «серой зоне» перед КПВВ «Еленовка» застряли около 100 человек07.07.2020 16:00
Граждане сообщают @dontel , что сегодня в 9.00 большое количество людей, несмотря на предупреждения Межведомственного штаба ДНР, поехали через пункты пропуска из Украины в республику без ... подробнее →
"Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины07.07.2020 15:00
8 июля, в 21:30 по киевскому времени «Динамо» и «Ворскла» встретятся в финале Кубка Украины. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает Sport.ua . Ярко ... подробнее →
Дубай открыл границы для туристов07.07.2020 13:00
В Дубае решили возобновить прием иностранных туристов с 7 июля. Такое решение приняли в Верховном комитете страны по управлению кризисами и стихийными бедствиями, сообщает, СТРАНА.ua . Все ... подробнее →
Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 7 июля07.07.2020 12:30
Во вторник, 7 июля, боевики возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно ... подробнее →
В Станице Луганской местный житель разбил знак "Украина"07.07.2020 12:00
Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак "Украина". Об этом сообщила представитель полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля07.07.2020 11:30
По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава ... подробнее →
В "ДНР" сообщили, сколько человек сегодня пропустят через КПП "Еленовка"07.07.2020 11:00
Около 200 человек получили разрешения на въезд в ДНР через КПВВ «Еленовка». Об этом сегодня сообщила "депутат Народного Совета" Юлия Крюкова. «Ориентировочно сегодня должны въехать ... подробнее →
В Донецкой области усилили карантинные ограничения07.07.2020 10:00
В Донецкой области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилили карантин. Соответствующее решение 3 июля, приняла областная Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ... подробнее →
Пушилин изменил режим работы КПП «Еленовка»07.07.2020 09:00
«Глава» ОРДО Денис Пушилин внес изменения в свой «указ» о введении «режима повышенной готовности. Новый «документ» опубликован на его сайте, сообщает ... подробнее →
Лувр возобновляет работу после карантина07.07.2020 08:00
Самый посещаемый музей мира, парижский Лувр, в понедельник возобновляет работу после 16 недель закрытия, сообщает Голос Америки . За почти четыре месяца музей потерял более 45 миллионов долларов ... подробнее →
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