Все о весовом контроле на украинских дорогах 07.07.2020 17:00 В конце июня сеть всколыхнуло видео, где Президент Владимир Зеленский ругает дальнобойщиков. Сначала ролик появился в Viber-чате, где водители обсуждали, как обойти габаритный контроль. Президент ... подробнее →

Дубай открыл границы для туристов 07.07.2020 13:00 В Дубае решили возобновить прием иностранных туристов с 7 июля. Такое решение приняли в Верховном комитете страны по управлению кризисами и стихийными бедствиями, сообщает, СТРАНА.ua . Все ... подробнее →