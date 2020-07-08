В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины08.07.2020 17:00
Национальная полиция Украины рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области. Есть возможность попадания снарядов с территории неподконтрольной Украине. Об этом заявил глава ... подробнее →
Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить08.07.2020 16:00
Скандально известный прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы заказал его убийство, передает НВ . Такое заявление он сделал в своем ... подробнее →
В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом08.07.2020 15:00
Бельгийские специалисты напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом, сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net . Постройка является крупнейшим в мире двухэтажным домом, созданным по такой ... подробнее →
В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе08.07.2020 14:00
За минувшие сутки линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях пересекли почти 1200 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины . В частности, вчера на КПВВ «Новотроицкое» ... подробнее →
Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения08.07.2020 13:00
Утром 8 июля президент Владимир Зеленский прилетел в Луганскую область, где горят леса, сообщает Офис президента Украины . Зеленский заслушал доклад о ситуации с пожарами от министра внутренних дел ... подробнее →
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху08.07.2020 12:00
Всемирная организация здравоохранения согласилась, что появляются новые доказательства распространения коронавируса через аэрозольные частички в воздухе, однако их нужно еще исследовать. Об этом ... подробнее →
В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой08.07.2020 11:00
Как сообщалось ранее, вчера днем возле Еленовки между "нулями" оказались около 100 человек "вне списка", но с регистрацией на территории "республики". По информации телеграм-канала @dontel , ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля08.07.2020 10:00
По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек08.07.2020 09:00
В Луганской области в результате лесных пожаров количество погибших людей увеличилось до семи. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел ... подробнее →
В Киеве задержали экс-куратора "ДНР" (ВИДЕО)08.07.2020 08:00
В Киеве задержали внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ... подробнее →
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- Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить16:00
- В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом15:00
- В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе14:00
- Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения13:00
- ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху12:00
- В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля10:00
- В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек09:00
- В Киеве задержали экс-куратора "ДНР" (ВИДЕО)08:00
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