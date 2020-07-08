За минувшие сутки линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях пересекли почти 1200 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины . В частности, вчера на КПВВ «Новотроицкое» ... подробнее →

Бельгийские специалисты напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом, сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net . Постройка является крупнейшим в мире двухэтажным домом, созданным по такой ... подробнее →

Скандально известный прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы заказал его убийство, передает НВ . Такое заявление он сделал в своем ... подробнее →

Национальная полиция Украины рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области. Есть возможность попадания снарядов с территории неподконтрольной Украине. Об этом заявил глава ... подробнее →

Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения 08.07.2020 13:00 Утром 8 июля президент Владимир Зеленский прилетел в Луганскую область, где горят леса, сообщает Офис президента Украины . Зеленский заслушал доклад о ситуации с пожарами от министра внутренних дел ... подробнее →

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху 08.07.2020 12:00 Всемирная организация здравоохранения согласилась, что появляются новые доказательства распространения коронавируса через аэрозольные частички в воздухе, однако их нужно еще исследовать. Об этом ... подробнее →