В Нацполиции заподозрили боевиков в поджоге лесов Луганщины

08.07.2020 17:00

Национальная полиция Украины рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области. Есть возможность попадания снарядов с территории неподконтрольной Украине. Об этом заявил глава ... подробнее →

Шарий заявил, что Зеленский хочет его убить

08.07.2020 16:00

Скандально известный прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы заказал его убийство, передает НВ . Такое заявление он сделал в своем ... подробнее →

В Бельгии создали самый большой в мире "печатный" двухэтажный дом

08.07.2020 15:00

Бельгийские специалисты напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом, сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net . Постройка является крупнейшим в мире двухэтажным домом, созданным по такой ... подробнее →

В ГПСУ сообщили, сколько людей вчера пересекли линию соприкосновения на Донбассе

08.07.2020 14:00

За минувшие сутки линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях пересекли почти 1200 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины . В частности, вчера на КПВВ «Новотроицкое» ... подробнее →

Зеленский на Луганщине: компенсации для пострадавших и авиация для пожаротушения

08.07.2020 13:00

Утром 8 июля президент Владимир Зеленский прилетел в Луганскую область, где горят леса, сообщает Офис президента Украины . Зеленский заслушал доклад о ситуации с пожарами от министра внутренних дел ... подробнее →

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

08.07.2020 12:00

Всемирная организация здравоохранения согласилась, что появляются новые доказательства распространения коронавируса через аэрозольные частички в воздухе, однако их нужно еще исследовать. Об этом ... подробнее →

В ОРДО сообщили о судьбе застрявших в "серой зоне" перед Еленовкой

08.07.2020 11:00

Как сообщалось ранее, вчера днем возле Еленовки между "нулями" оказались около 100 человек "вне списка", но с регистрацией на территории "республики". По информации телеграм-канала @dontel , ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

08.07.2020 10:00

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19. За сутки - 807 новых случаев. 23 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →

В лесных пожарах на Луганщине погибло 7 человек

08.07.2020 09:00

В Луганской области в результате лесных пожаров количество погибших людей увеличилось до семи. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел ... подробнее →

В Киеве задержали экс-куратора "ДНР" (ВИДЕО)

08.07.2020 08:00

В Киеве задержали внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, ... подробнее →

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