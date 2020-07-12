С 13 июля "Укрзализныця" восстанавливает движение 34 пригородных поездов12.07.2020 17:00
Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирование 34 пригородных и трех региональных поездов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании. 30 поездов будут следовать по ... подробнее →
Завтра ожидается очередное открытие КПП "Еленовка" на въезд в «ДНР»12.07.2020 15:00
Штаб «Здоровое движение», который занимается формированием разрешительных списков на въезд в «ДНР», начал предупреждать об открытии «республиканского» ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля12.07.2020 13:00
ОВЕН Тем из вас, кто родился у границ знака, не стоит планировать на эти дни мероприятия, связанные с перегрузками, крутыми переменами и выяснением отношений. На вашем пути окажется больше чем обычно ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля12.07.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя в субботу. Общее число инфицированных достигло 53 521, сообщает Минздрав в ... подробнее →
В аэропортах Киева и Львова будут делать ПЦР-тесты на коронавирус12.07.2020 10:00
В аэропортах Киева и Львова планируют в ускоренном режиме установить лаборатории для ПЦР-тестирования. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на совещании в Офисе президента, ... подробнее →
Иран назвал новую причину крушения самолета МАУ12.07.2020 09:00
В комплексе ПВО, который сбил самолет Международных авиалиний Украины в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его транспортировали. Об этом сообщается в докладе Организации гражданской ... подробнее →
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