Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 12.07.2020 13:00 ОВЕН Тем из вас, кто родился у границ знака, не стоит планировать на эти дни мероприятия, связанные с перегрузками, крутыми переменами и выяснением отношений. На вашем пути окажется больше чем обычно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июля 12.07.2020 11:00 За минувшие сутки в Украине выявили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя в субботу. Общее число инфицированных достигло 53 521, сообщает Минздрав в ... подробнее →