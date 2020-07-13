Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров

13.07.2020 17:00

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся изменения в Воздушный кодекс Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За документ проголосовали 256 парламентариев. Документ ... подробнее →

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля

13.07.2020 16:00

На текущей неделе мобильные отделения "Ощадбанка" будут работать только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтрации . Так, с 13 по 17 июля мобильные отделения "Ощадбанка" на линии ... подробнее →

На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт

13.07.2020 15:00

12 июля Азербайджан обвинил Вооруженные силы Армении в попытке атаковать с применением артиллерии позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает InfoResist ... подробнее →

Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения

13.07.2020 14:00

Сегодня утром, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (Донецкая обл.). Об этом сообщает ... подробнее →

Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек

13.07.2020 13:00

Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко рассказала «Новостям Донбасса» , что в сторону неподконтрольной территории было пропущено около 60 человек. ... подробнее →

Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты

13.07.2020 12:00

Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура президентских выборов в Польше, отдают победу действующему президенту Анджею Дуде, однако - с минимальным отрывом, сообщает "Европейская правда" . ... подробнее →

В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)

13.07.2020 11:00

В ОРЛО начались работы по оборудованию первых автомобильных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в районах городов Счастье и Золотое. Об этом сообщил руководитель так называемой ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля

13.07.2020 10:00

По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →

В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля

13.07.2020 09:00

Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет осуществлять пропуск людей 13 июля. Об этом сегодня сообщили в "Межведомственном оперативном штабе" "ДНР" ... подробнее →

Ученые заявили о краткосрочности иммунитета к COVID-19

13.07.2020 08:00

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского ... подробнее →

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