Сегодня утром, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (Донецкая обл.). Об этом сообщает ... подробнее →

12 июля Азербайджан обвинил Вооруженные силы Армении в попытке атаковать с применением артиллерии позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает InfoResist ... подробнее →

На текущей неделе мобильные отделения "Ощадбанка" будут работать только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтрации . Так, с 13 по 17 июля мобильные отделения "Ощадбанка" на линии ... подробнее →

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся изменения в Воздушный кодекс Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За документ проголосовали 256 парламентариев. Документ ... подробнее →