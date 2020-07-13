Рада ввела сбор за вылет авиапассажиров13.07.2020 17:00
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся изменения в Воздушный кодекс Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За документ проголосовали 256 парламентариев. Документ ... подробнее →
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 13 по 19 июля13.07.2020 16:00
На текущей неделе мобильные отделения "Ощадбанка" будут работать только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтрации . Так, с 13 по 17 июля мобильные отделения "Ощадбанка" на линии ... подробнее →
На границе Армении и Азербайджана вспыхнул вооруженный конфликт13.07.2020 15:00
12 июля Азербайджан обвинил Вооруженные силы Армении в попытке атаковать с применением артиллерии позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает InfoResist ... подробнее →
Дружковка и Константиновка сегодня остались без водоснабжения13.07.2020 14:00
Сегодня утром, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ на Втором донецком водопроводе прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и пос. Щербиновка (Донецкая обл.). Об этом сообщает ... подробнее →
Пограничники пропустили в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" 60 человек13.07.2020 13:00
Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко рассказала «Новостям Донбасса» , что в сторону неподконтрольной территории было пропущено около 60 человек. ... подробнее →
Выборы президента в Польше: опубликованы предварительные результаты13.07.2020 12:00
Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура президентских выборов в Польше, отдают победу действующему президенту Анджею Дуде, однако - с минимальным отрывом, сообщает "Европейская правда" . ... подробнее →
В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения (ВИДЕО)13.07.2020 11:00
В ОРЛО начались работы по оборудованию первых автомобильных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в районах городов Счастье и Золотое. Об этом сообщил руководитель так называемой ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля13.07.2020 10:00
По состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54 133 случая COVID-19. За сутки - 612 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
В "ДНР" рассказали о порядке работы КПП «Еленовка» 13 июля13.07.2020 09:00
Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет осуществлять пропуск людей 13 июля. Об этом сегодня сообщили в "Межведомственном оперативном штабе" "ДНР" ... подробнее →
Ученые заявили о краткосрочности иммунитета к COVID-1913.07.2020 08:00
Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, резко снижается всего за три месяца. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского ... подробнее →
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