В России отменили обязательную обсервацию для приезжих 14.07.2020 17:00 В России с 15 июля отменили обязательную обсервацию для иностранцев и россиян, которые приезжают из-за рубежа. Вместо этого въезжающие должны иметь тест с отрицательным результатом на COVID-19. Об ... подробнее →

В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины 14.07.2020 16:00 Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона. В частности, функционер заявил о том, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 ... подробнее →