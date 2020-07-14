В России отменили обязательную обсервацию для приезжих

14.07.2020 17:00

В России с 15 июля отменили обязательную обсервацию для иностранцев и россиян, которые приезжают из-за рубежа. Вместо этого въезжающие должны иметь тест с отрицательным результатом на COVID-19. Об ... подробнее →

В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины

14.07.2020 16:00

Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона. В частности, функционер заявил о том, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 ... подробнее →

В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды

14.07.2020 15:00

В Мариуполе при поддержке посольства Франции начинают строить станцию по производству питьевой воды, сообщил председатель посольства Этьен де Понсен. Об этом Понсен написал в своем Твиттере, передает ... подробнее →

Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа

14.07.2020 14:00

15 июля контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой в ОРЛО гуманитарного груза от Международного Комитета Красного ... подробнее →

Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"

14.07.2020 13:00

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера Антона Пампушного, известного по фильмам "Балканский рубеж", "Крещение Руси", "Кома" и др. сообщает СТРАНА.ua . В аэропорту "Борисполь" ... подробнее →

Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса

14.07.2020 12:00

Каждый житель Донецкой и Луганской областей имеет возможность получить моральную поддержку, позвонив на горячую линию «Давай поговорим». Об этом сообщает Общество Красного Креста в Украине ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля

14.07.2020 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Произошел небольшой рост числа заболевших после трех суток снижения, сообщает Минздрав во вторник, 14 июля, ... подробнее →

Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"

14.07.2020 10:00

"Глава" "ДНР" Денис Пушилин уволил Ольгу Долгошапко с должности "министра здравоохранения". Соответствующий "указ" он подписал 12 июля, но "документ" был опубликован только вчера, сообщает ... подробнее →

В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»

14.07.2020 09:00

В ОРЛО всех православных христиан приглашают принять участие в крестном ходе «За мир в Донбассе», который состоится в Луганске с 14 по 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации ... подробнее →

Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса

14.07.2020 08:00

В Украине минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в шести областях. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил главный государственный санитарный врач страны Виктор ... подробнее →

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