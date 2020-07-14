В России отменили обязательную обсервацию для приезжих14.07.2020 17:00
В России с 15 июля отменили обязательную обсервацию для иностранцев и россиян, которые приезжают из-за рубежа. Вместо этого въезжающие должны иметь тест с отрицательным результатом на COVID-19. Об ... подробнее →
В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины14.07.2020 16:00
Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона. В частности, функционер заявил о том, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 ... подробнее →
В Мариуполе запустили строительство станции по производству питьевой воды14.07.2020 15:00
В Мариуполе при поддержке посольства Франции начинают строить станцию по производству питьевой воды, сообщил председатель посольства Этьен де Понсен. Об этом Понсен написал в своем Твиттере, передает ... подробнее →
Завтра КПВВ «Станица Луганская» сократит время работы на 2 часа14.07.2020 14:00
15 июля контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой в ОРЛО гуманитарного груза от Международного Комитета Красного ... подробнее →
Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"14.07.2020 13:00
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера Антона Пампушного, известного по фильмам "Балканский рубеж", "Крещение Руси", "Кома" и др. сообщает СТРАНА.ua . В аэропорту "Борисполь" ... подробнее →
Красный Крест запустил линию психологической поддержки для жителей Донбасса14.07.2020 12:00
Каждый житель Донецкой и Луганской областей имеет возможность получить моральную поддержку, позвонив на горячую линию «Давай поговорим». Об этом сообщает Общество Красного Креста в Украине ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля14.07.2020 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Произошел небольшой рост числа заболевших после трех суток снижения, сообщает Минздрав во вторник, 14 июля, ... подробнее →
Пушилин уволил "министра здравоохранения" "ДНР"14.07.2020 10:00
"Глава" "ДНР" Денис Пушилин уволил Ольгу Долгошапко с должности "министра здравоохранения". Соответствующий "указ" он подписал 12 июля, но "документ" был опубликован только вчера, сообщает ... подробнее →
В ОРЛО организовали крестный ход «За мир в Донбассе»14.07.2020 09:00
В ОРЛО всех православных христиан приглашают принять участие в крестном ходе «За мир в Донбассе», который состоится в Луганске с 14 по 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации ... подробнее →
Ляшко назвал шесть областей с минимальным риском коронавируса14.07.2020 08:00
В Украине минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в шести областях. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил главный государственный санитарный врач страны Виктор ... подробнее →
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