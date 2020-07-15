Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине 15.07.2020 17:00 Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает AIN.UA . Помимо старта в Украине, сервис также начал работу еще в 12 новых ... подробнее →

Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи 15.07.2020 16:00 Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины ... подробнее →