Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине15.07.2020 17:00
Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает AIN.UA . Помимо старта в Украине, сервис также начал работу еще в 12 новых ... подробнее →
Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи15.07.2020 16:00
Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины ... подробнее →
Рада назначила дату проведения местных выборов15.07.2020 15:00
Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За постановление № 3809 на заседании проголосовали 326 народных депутатов, сообщает УП . Кабмин ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля15.07.2020 14:00
За последние сутки в «ДНР» выявлены 28 новых случаев COVID-19, также от коронавируса умерли 2 человека. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает «минздрав ДНР». «Согласно ... подробнее →
Nissan представил первый электрокроссовер15.07.2020 13:00
Японский автопроизводитель Nissan официально представил электрический внедорожник Ariya, сообщает Укринформ . Отмечается, что автомобиль может проехать без подзарядки до 482 километров благодаря ... подробнее →
В Беларуси начались задержания участников акций за честные выборы (ВИДЕО)15.07.2020 12:00
Более 230 человек задержали на акциях протеста в городах Беларуси, которые начались после отказа Центризбиркома регистрировать альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси - Виктора Бабарико ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля15.07.2020 11:00
По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
Сегодня часть Луганска останется без воды15.07.2020 10:00
«Лугансквода» 15 июля прекратит водоснабжение южной части Луганска в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, ... подробнее →
В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района15.07.2020 09:00
Курортные поселки "ДНР" на берегу Азовского моря станут доступны всем желающим с 15 июля. О снятии ограничений на въезд в Новоазовский район, введенных ранее в связи с коронавирусной инфекцией, заявил ... подробнее →
На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина15.07.2020 08:00
При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина, сообщает Цензор.НЕТ . Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе ... подробнее →
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