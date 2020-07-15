Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине

15.07.2020 17:00

Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает AIN.UA . Помимо старта в Украине, сервис также начал работу еще в 12 новых ... подробнее →

Красный Крест привез на оккупированный Донбасс 60 тонн гумпомощи

15.07.2020 16:00

Через КПВВ "Новотроицкое" в среду на оккупированный Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины ... подробнее →

Рада назначила дату проведения местных выборов

15.07.2020 15:00

Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За постановление № 3809 на заседании проголосовали 326 народных депутатов, сообщает УП . Кабмин ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ОРДЛО на 15 июля

15.07.2020 14:00

За последние сутки в «ДНР» выявлены 28 новых случаев COVID-19, также от коронавируса умерли 2 человека. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает «минздрав ДНР». «Согласно ... подробнее →

Nissan представил первый электрокроссовер

15.07.2020 13:00

Японский автопроизводитель Nissan официально представил электрический внедорожник Ariya, сообщает Укринформ . Отмечается, что автомобиль может проехать без подзарядки до 482 километров благодаря ... подробнее →

В Беларуси начались задержания участников акций за честные выборы (ВИДЕО)

15.07.2020 12:00

Более 230 человек задержали на акциях протеста в городах Беларуси, которые начались после отказа Центризбиркома регистрировать альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси - Виктора Бабарико ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля

15.07.2020 11:00

По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтвержден 55 607 случаев COVID-19. За сутки - 836 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →

Сегодня часть Луганска останется без воды

15.07.2020 10:00

«Лугансквода» 15 июля прекратит водоснабжение южной части Луганска в связи с подготовкой объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, ... подробнее →

В ОРДО сняли ограничения на въезд в "курорты" Новоазовского района

15.07.2020 09:00

Курортные поселки "ДНР" на берегу Азовского моря станут доступны всем желающим с 15 июля. О снятии ограничений на въезд в Новоазовский район, введенных ранее в связи с коронавирусной инфекцией, заявил ... подробнее →

На КПВВ "Станица Луганская" скончался 62-летний мужчина

15.07.2020 08:00

При прохождении КПВВ "Станица Луганская" умер житель временно оккупированных территорий – 62-летний мужчина, сообщает Цензор.НЕТ . Инцидент произошел утром 14 июля, когда мужчина упал на выходе ... подробнее →

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