Xiaomi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов 16.07.2020 17:00 Вчера на глобальной презентации компания Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi 9A, сообщает GaGadget . Старшая модель Redmi 9 получила 6,53-дюймовый дисплей с разрешением ... подробнее →

Ученые спрогнозировали значительное сокращение населения Украины 16.07.2020 16:00 Численность населения Украины к 2100 году уменьшится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным показателем 44,6 млн в 2017 году, сообщает ГолосUA . Об этом говорится в исследовании ученых ... подробнее →

Болгария разрешила свободный въезд гражданам Украины 16.07.2020 15:00 С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус, сообщает "Европейская правда" . Соответствующее решению 15 июля приняло ... подробнее →