Xiaomi презентовала новую линейку бюджетных смартфонов16.07.2020 17:00
Вчера на глобальной презентации компания Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9 и Redmi 9A, сообщает GaGadget . Старшая модель Redmi 9 получила 6,53-дюймовый дисплей с разрешением ... подробнее →
Ученые спрогнозировали значительное сокращение населения Украины16.07.2020 16:00
Численность населения Украины к 2100 году уменьшится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным показателем 44,6 млн в 2017 году, сообщает ГолосUA . Об этом говорится в исследовании ученых ... подробнее →
Болгария разрешила свободный въезд гражданам Украины16.07.2020 15:00
С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус, сообщает "Европейская правда" . Соответствующее решению 15 июля приняло ... подробнее →
В соцсетях сообщили об очередном открытии КПВВ "Еленовка"16.07.2020 14:00
Оккупанты "ДНР", вероятно, откроют в пятницу подконтрольный им КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения со свободной территорией Украины. Об этом говорится в сообщениях в социальных сетях, передает ... подробнее →
Укрзализныця сняла часть ограничений на продажу билетов16.07.2020 13:00
Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця с четверга, 16 июля, начала продавать билеты на 100% мест в вагонах. Об этом говорится в сообщении компании, передает Корреспондент.net . Решение ... подробнее →
Рада назначила нового главу НБУ16.07.2020 12:00
Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3857 о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины, представленный Президентом Владимиром Зеленским. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля16.07.2020 11:00
По состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19. За сутки - 848 новых случаев. 18 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →
"Шахтер" в матче с "Колосом" установил два рекорда (ВИДЕО)16.07.2020 10:00
В среду, 15 июля, на киевском "Олимпийском" футболисты донецкого "Шахтера" в экспериментально-молодом составе приняли ковалевский "Колос" в 31-м туре чемпионата страны, сообщает СТРАНА.ua . Сперва ... подробнее →
На КПВВ "Станица Луганская" задержали "наркокурьера"16.07.2020 09:00
Пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Об этом ... подробнее →
Зеленский предложил кандидатуру нового главы НБУ16.07.2020 08:00
Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ. Об этом говорится в проекте постановления о назначении Шевченко, ... подробнее →
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