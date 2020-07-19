В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом

19.07.2020 17:00

На территории отдельных районов Донбасса за сутки медики диагностировали COVID-19 у 20 человек, сообщает сайт novosti.dn.ua . На территории Донецкой области, подконтрольной группировке ... подробнее →

Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"

19.07.2020 15:00

Оккупационные власти "ДНР" заявили об открытии 20 июля подконтрольного им КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении некоего "штаба по предотвращению коронавируса", ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля

19.07.2020 13:00

ОВЕН Овнам марта с понедельника вплотную придется заняться личными вопросами. И ваши труды не пропадут даром — вам удастся внести нечто новое и неординарное и в свою жизнь, и в жизнь окружающих ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля

19.07.2020 11:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлен 731 новый случай COVID-19, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, 8 больных умерли, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги

19.07.2020 10:00

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась ехать в Крым для участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН сезона 2020, сообщает сайт «Белорусские новости» . Капитан ... подробнее →

Британские ученые выделили шесть форм COVID-19

19.07.2020 09:00

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом. Они отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни. Об этом сообщил ... подробнее →

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