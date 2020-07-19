В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом 19.07.2020 17:00 На территории отдельных районов Донбасса за сутки медики диагностировали COVID-19 у 20 человек, сообщает сайт novosti.dn.ua . На территории Донецкой области, подконтрольной группировке ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 19.07.2020 13:00 ОВЕН Овнам марта с понедельника вплотную придется заняться личными вопросами. И ваши труды не пропадут даром — вам удастся внести нечто новое и неординарное и в свою жизнь, и в жизнь окружающих ... подробнее →