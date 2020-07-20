Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев20.07.2020 17:00
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, передает ... подробнее →
В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"20.07.2020 16:00
«Администрация» Новоазовского района (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Донецкой области) опубликовала список «легальных» баз отдыха, пансионатов и ... подробнее →
Во Франции ввели штраф за отсутствие маски20.07.2020 15:00
Во Франции ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщает BFM TV, передает Корреспондент.net . Теперь маски обязательны во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, торговых центрах, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе20.07.2020 14:00
Государственная пограничная служба даже в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое", чтобы в определенное время обеспечить ... подробнее →
Объединённые Арабские Эмираты запустили космический зонд для изучения Марса20.07.2020 13:00
Японская ракета-носитель H-IIA вывела в космос зонд Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Амаль (Надежда) для изучения Марса, сообщает Корреспондент.net . Отправка аппарата дважды откладывалась из-за ... подробнее →
В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)20.07.2020 12:00
Ко Дню металлурга и горняка в Мариуполе показали уникальное световое шоу, сообщает MRPL.CITY . В небе над Театральным сквером на высоте более 100 метров в синхронном «танце» соединились ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июля20.07.2020 11:00
По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтвержден 651 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса ... подробнее →
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации20.07.2020 10:00
Пресс-секретарь президента Беларуси опровергла слухи о госпитализации Лукашенко. "Не дождетесь", — заявила Наталия Эйсмонт, сообщает телеканал 112 Украина . В беларусских соцсетях ранее ... подробнее →
В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»20.07.2020 09:00
Перевозчики, работающие на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, предлагают гражданам перевозку из ОРДО в ОРЛО — на КПВВ «Станица ... подробнее →
«Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»20.07.2020 08:00
19 июля «Шахтер» вничью сыграл с «Александрией» – 2:2, сообщает, сообщает РПД «Донецкие новости» . Игра состоялась в рамках чемпионата Украины по футболу ... подробнее →
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