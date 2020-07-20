Путин в аннексированном Крыму "благословил" закладку двух вертолетоносцев 20.07.2020 17:00 Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, прибыл в аннексированный Крым, где на судостроительном заводе Залив в Керчи объявил о начала строительства кораблей-вертолетоносцев, передает ... подробнее →

Во Франции ввели штраф за отсутствие маски 20.07.2020 15:00 Во Франции ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщает BFM TV, передает Корреспондент.net . Теперь маски обязательны во всех закрытых помещениях, в частности, в магазинах, торговых центрах, ... подробнее →