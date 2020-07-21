Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»

21.07.2020 17:00

На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»-2020 Украину представляла победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко. Молодая ... подробнее →

«Динамо» нашло замену Михайличенко

21.07.2020 16:00

После увольнения тренерского штаба Алексея Михайличенко руководство киевского «Динамо» сделало предложение своему бывшему наставнику и звездному игроку Сергею Реброву, сообщает XSPORT.ua ... подробнее →

Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ

21.07.2020 15:00

Во Франции Бюро расследований авиационных происшествий BEA отчиталось об успешном извлечении данных черных ящиков украинского Boeing 737, сбитого над Тегераном в январе текущего года. Об этом сообщило ... подробнее →

В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)

21.07.2020 14:00

В центре Луцка мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса пригородного сообщения Берестечко – Красниловка, сообщает 112 Украина . Полиция заблокировала центр города и объявила оперативный ... подробнее →

В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля

21.07.2020 13:00

Представитель «Мининформа ДНР» на своей странице в соцсети подвел итоги «гуманитарного коридора» через подконтрольный НВФ КПВВ «Еленовка» за 20 июля, сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля

21.07.2020 12:00

В Украине по состоянию на вторник, 21 июля, зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост остается стабильным - более 600. Соответствующие данные содержатся в ... подробнее →

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса

21.07.2020 11:00

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщает Meduza . «Окончательные оценки результатов испытаний нашими ... подробнее →

Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"

21.07.2020 10:00

Как сообщалось ранее, в "ДНР" появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская». Вот что рассказал в соцсети о такой поездке один из жителей Донецка. "Ехали с ДНР через ЛНР в ... подробнее →

Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"

21.07.2020 09:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин во время посещения донецкого филиала ООО "Авиатех" в оккупированном Снежном пообещал "решить вопрос" с открытием "границы" между "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает ... подробнее →

В Париже появился "кинотеатр на воде"

21.07.2020 08:00

В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино. Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.net . Первый сеанс в импровизированном ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх