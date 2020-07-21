В центре Луцка мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса пригородного сообщения Берестечко – Красниловка, сообщает 112 Украина . Полиция заблокировала центр города и объявила оперативный ... подробнее →

Во Франции Бюро расследований авиационных происшествий BEA отчиталось об успешном извлечении данных черных ящиков украинского Boeing 737, сбитого над Тегераном в январе текущего года. Об этом сообщило ... подробнее →

На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»-2020 Украину представляла победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко. Молодая ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля 21.07.2020 12:00 В Украине по состоянию на вторник, 21 июля, зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост остается стабильным - более 600. Соответствующие данные содержатся в ... подробнее →