Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»21.07.2020 17:00
На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»-2020 Украину представляла победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко. Молодая ... подробнее →
«Динамо» нашло замену Михайличенко21.07.2020 16:00
После увольнения тренерского штаба Алексея Михайличенко руководство киевского «Динамо» сделало предложение своему бывшему наставнику и звездному игроку Сергею Реброву, сообщает XSPORT.ua ... подробнее →
Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ21.07.2020 15:00
Во Франции Бюро расследований авиационных происшествий BEA отчиталось об успешном извлечении данных черных ящиков украинского Boeing 737, сбитого над Тегераном в январе текущего года. Об этом сообщило ... подробнее →
В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)21.07.2020 14:00
В центре Луцка мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса пригородного сообщения Берестечко – Красниловка, сообщает 112 Украина . Полиция заблокировала центр города и объявила оперативный ... подробнее →
В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля21.07.2020 13:00
Представитель «Мининформа ДНР» на своей странице в соцсети подвел итоги «гуманитарного коридора» через подконтрольный НВФ КПВВ «Еленовка» за 20 июля, сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля21.07.2020 12:00
В Украине по состоянию на вторник, 21 июля, зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост остается стабильным - более 600. Соответствующие данные содержатся в ... подробнее →
В России заявили о готовности вакцины от коронавируса21.07.2020 11:00
Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, сообщает Meduza . «Окончательные оценки результатов испытаний нашими ... подробнее →
Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"21.07.2020 10:00
Как сообщалось ранее, в "ДНР" появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская». Вот что рассказал в соцсети о такой поездке один из жителей Донецка. "Ехали с ДНР через ЛНР в ... подробнее →
Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"21.07.2020 09:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин во время посещения донецкого филиала ООО "Авиатех" в оккупированном Снежном пообещал "решить вопрос" с открытием "границы" между "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает ... подробнее →
В Париже появился "кинотеатр на воде"21.07.2020 08:00
В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино. Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.net . Первый сеанс в импровизированном ... подробнее →
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