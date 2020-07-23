В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек

23.07.2020 17:00

В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" уже больше недели в ожидании возможности пройти на неконтролируемую территорию Донецкой области живут 15 человек. Об этом сообщил волонтер, руководитель ... подробнее →

Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии

23.07.2020 16:00

Пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 24 июля проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info . «24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 ... подробнее →

Китай отправил на Марс свой первый зонд

23.07.2020 15:30

Первый китайский автоматический зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") запустили с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, сообщает BIN . Станция "Тяньвэнь-1" состоит из ... подробнее →

Главным тренером "Динамо" стал экс-наставник "Шахтера"

23.07.2020 15:15

Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу, сообщает официальный сайт клуба . Контракт заключен на два года с опцией ... подробнее →

В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье

23.07.2020 15:00

Два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н. п. Золотое и Счастье Луганской области откроются не позднее 10 ноября этого года, передает Depo.Донбасс . Об этом ... подробнее →

В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД

23.07.2020 14:30

Восстановительные работы на поврежденных участках магистрали канала Северский Донец – Донбасс в районе Горловки продлятся около недели. Об этом сегодня заявили в пресс-службе "министерства ... подробнее →

Президент Швейцарии передала 300 тонн реагентов для очистки воды на Донбассе

23.07.2020 14:00

Швейцария передала 300 тонн химических реагентов и приборы для очистки воды по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, сообщает сайт novosti.dn.ua . Торжественная передача гуманитарного груза ... подробнее →

В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска

23.07.2020 13:00

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, сообщает LIGA.net . Отмечается, что в 09:05 у здания админсуда мужчину пытались задержать по подозрению в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля

23.07.2020 12:00

По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии ... подробнее →

Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс

23.07.2020 11:00

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

УАФ разрешила болельщикам посещать футбольные матчи

23.07.2020 10:00

Болельщики смогут побывать на матчах плей-офф УПЛ. Допуск болельщиков на стадионы согласовал министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола ... подробнее →

Кабмин решил создать "черный список" граждан

23.07.2020 09:00

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на ... подробнее →

ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля

23.07.2020 08:00

Во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Об этом передает ... подробнее →

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