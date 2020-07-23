В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек23.07.2020 17:00
В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" уже больше недели в ожидании возможности пройти на неконтролируемую территорию Донецкой области живут 15 человек. Об этом сообщил волонтер, руководитель ... подробнее →
Пенсионный фонд "ЛНР" анонсировал проведение горячей линии23.07.2020 16:00
Пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 24 июля проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info . «24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 ... подробнее →
Китай отправил на Марс свой первый зонд23.07.2020 15:30
Первый китайский автоматический зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") запустили с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, сообщает BIN . Станция "Тяньвэнь-1" состоит из ... подробнее →
Главным тренером "Динамо" стал экс-наставник "Шахтера"23.07.2020 15:15
Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу, сообщает официальный сайт клуба . Контракт заключен на два года с опцией ... подробнее →
В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье23.07.2020 15:00
Два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н. п. Золотое и Счастье Луганской области откроются не позднее 10 ноября этого года, передает Depo.Донбасс . Об этом ... подробнее →
В "ДНР" сообщили, когда восстановят поврежденные участки канала СДД23.07.2020 14:30
Восстановительные работы на поврежденных участках магистрали канала Северский Донец – Донбасс в районе Горловки продлятся около недели. Об этом сегодня заявили в пресс-службе "министерства ... подробнее →
Президент Швейцарии передала 300 тонн реагентов для очистки воды на Донбассе23.07.2020 14:00
Швейцария передала 300 тонн химических реагентов и приборы для очистки воды по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, сообщает сайт novosti.dn.ua . Торжественная передача гуманитарного груза ... подробнее →
В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники начальника уголовного розыска23.07.2020 13:00
В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна, сообщает LIGA.net . Отмечается, что в 09:05 у здания админсуда мужчину пытались задержать по подозрению в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля23.07.2020 12:00
По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии ... подробнее →
Зеленский вместе с президентом Швейцарии сегодня посетят Донбасс23.07.2020 11:00
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 июля, осуществят визит на восток Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
УАФ разрешила болельщикам посещать футбольные матчи23.07.2020 10:00
Болельщики смогут побывать на матчах плей-офф УПЛ. Допуск болельщиков на стадионы согласовал министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола ... подробнее →
Кабмин решил создать "черный список" граждан23.07.2020 09:00
Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Список будет формироваться на ... подробнее →
ТКГ согласовала полное прекращение огня на Донбассе с 27 июля23.07.2020 08:00
Во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. Об этом передает ... подробнее →
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