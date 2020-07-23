Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу, сообщает официальный сайт клуба . Контракт заключен на два года с опцией ... подробнее →

Первый китайский автоматический зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") запустили с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, сообщает BIN . Станция "Тяньвэнь-1" состоит из ... подробнее →

Пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 24 июля проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсий. Об этом сообщили в "ведомстве", передает Cxid.info . «24 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 ... подробнее →

В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" уже больше недели в ожидании возможности пройти на неконтролируемую территорию Донецкой области живут 15 человек. Об этом сообщил волонтер, руководитель ... подробнее →

В ТКГ назвали сроки открытия КПВВ в Золотом и Счастье 23.07.2020 15:00 Два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н. п. Золотое и Счастье Луганской области откроются не позднее 10 ноября этого года, передает Depo.Донбасс . Об этом ... подробнее →