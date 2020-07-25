В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)25.07.2020 17:00
В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал ... подробнее →
"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса25.07.2020 16:00
Глава "ЛНР" Леонид Пасечник внёс изменения в Указ "О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской", сообщают местные СМИ. Так, согласно указу, жители подконтрольных Киеву ... подробнее →
В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля25.07.2020 14:00
Почти 150 человек въехали в "ДНР" через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии разграничения к югу от Донецка 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ... подробнее →
Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине25.07.2020 13:00
Кабинет министров определил, что запрещается на время действия карантина в Украине. Список состоит из пяти обязательных запретов, сообщает РБК-Украина . Об этом говорится в опубликованном накануне ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля25.07.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 1106 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 25 июля. При этом выздоровели накануне 611 человек, 19 украинцев скончались. Общее ... подробнее →
В Океании обнаружили останки полуметрового голубя25.07.2020 10:00
Ученые из Университета Нью-Мехико в Океании на островах королевства Тонга обнаружили останки гигантского голубя. Об этом сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что новый вид получил название ... подробнее →
Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины25.07.2020 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, а также ... подробнее →
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы17:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-1914:00
- Прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа12:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- В Беларуси обнародовали предварительные итоги президентских выборов08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса