"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса 25.07.2020 16:00 Глава "ЛНР" Леонид Пасечник внёс изменения в Указ "О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской", сообщают местные СМИ. Так, согласно указу, жители подконтрольных Киеву ... подробнее →

Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине 25.07.2020 13:00 Кабинет министров определил, что запрещается на время действия карантина в Украине. Список состоит из пяти обязательных запретов, сообщает РБК-Украина . Об этом говорится в опубликованном накануне ... подробнее →