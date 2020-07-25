В аннексированном Крыму во время патриотической акции затонула БРДМ (ВИДЕО)

25.07.2020 17:00

В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Об этом сказал ... подробнее →

"ЛНР" предложила материальную помощь жителям Донбасса

25.07.2020 16:00

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник внёс изменения в Указ "О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской", сообщают местные СМИ. Так, согласно указу, жители подконтрольных Киеву ... подробнее →

В "ДНР" подвели итоги работы КПВВ "Еленовка" 24 июля

25.07.2020 14:00

Почти 150 человек въехали в "ДНР" через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии разграничения к югу от Донецка 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ... подробнее →

Кабмин установил пять обязательных правил карантина в Украине

25.07.2020 13:00

Кабинет министров определил, что запрещается на время действия карантина в Украине. Список состоит из пяти обязательных запретов, сообщает РБК-Украина . Об этом говорится в опубликованном накануне ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля

25.07.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1106 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 25 июля. При этом выздоровели накануне 611 человек, 19 украинцев скончались. Общее ... подробнее →

В Океании обнаружили останки полуметрового голубя

25.07.2020 10:00

Ученые из Университета Нью-Мехико в Океании на островах королевства Тонга обнаружили останки гигантского голубя. Об этом сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что новый вид получил название ... подробнее →

Зеленский назначил пожизненные стипендии 40 гражданам Украины

25.07.2020 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, а также ... подробнее →

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