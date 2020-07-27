Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии COVID-19 в мире

27.07.2020 18:00

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом ... подробнее →

В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения

27.07.2020 17:00

Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) заявили о том, что отремонтировали вторую ветку канала «Северский Донец — Донбасс», сообщает Сайт города Донецка . ... подробнее →

Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области

27.07.2020 16:00

На этой неделе на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка, сообщает Трибун . График работы передвижного мобильного подразделения филиала - Донецкого областного управления АО ... подробнее →

Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками

27.07.2020 15:00

С начала прекращения огня боевики осуществили два обстрела. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, ... подробнее →

Ливни затопили популярный азовский курорт

27.07.2020 14:00

Ливни затопили популярный курортный город Бердянск в Запорожской области, сообщает местное издание Бердянск 24 . Нижняя часть Западного проспекта, частично Итальянский проспект и проспект Труда ... подробнее →

Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет

27.07.2020 13:00

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную авиацию у боевиков так называемой "ЛНР". Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на отчет ОБСЕ. Так, речь идет о транспортном самолет "Ан-24Т". Известно, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля

27.07.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших достигло 65 656, сообщает Минздрав в понедельник, 27 июля. Больше всего ... подробнее →

"ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке

27.07.2020 11:00

Сегодня, 27 июля 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 9:00 до 18:00, — сообщает «межведомственный ... подробнее →

В Индии начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

27.07.2020 10:00

Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, сообщает Укринформ . Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в ... подробнее →

На ферме в Баварии обнаружили коронавирус у 174 заробитчан

27.07.2020 09:00

В немецкой земле Бавария зафиксирована вспышка коронавируса на сельскохозяйственном предприятии, где обнаружили более 170 инфицированных сезонных работников, сообщает Укринформ . После того, как ... подробнее →

В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс

27.07.2020 08:00

В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс. Начата подача воды, сообщила накануне Донецкая облгосадминистрация, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

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