Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии COVID-19 в мире27.07.2020 18:00
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Он собирает чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию. Об этом ... подробнее →
В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения27.07.2020 17:00
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) заявили о том, что отремонтировали вторую ветку канала «Северский Донец — Донбасс», сообщает Сайт города Донецка . ... подробнее →
Ощадбанк опубликовал график работы передвижного мобильного пункта в Донецкой области27.07.2020 16:00
На этой неделе на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка, сообщает Трибун . График работы передвижного мобильного подразделения филиала - Донецкого областного управления АО ... подробнее →
Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками27.07.2020 15:00
С начала прекращения огня боевики осуществили два обстрела. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, ... подробнее →
Ливни затопили популярный азовский курорт27.07.2020 14:00
Ливни затопили популярный курортный город Бердянск в Запорожской области, сообщает местное издание Бердянск 24 . Нижняя часть Западного проспекта, частично Итальянский проспект и проспект Труда ... подробнее →
Миссия ОБСЕ обнаружила у луганских боевиков военный самолет27.07.2020 13:00
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную авиацию у боевиков так называемой "ЛНР". Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на отчет ОБСЕ. Так, речь идет о транспортном самолет "Ан-24Т". Известно, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля27.07.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших достигло 65 656, сообщает Минздрав в понедельник, 27 июля. Больше всего ... подробнее →
"ДНР" в восьмой раз открыла гуманитарный коридор в Еленовке27.07.2020 11:00
Сегодня, 27 июля 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Время работы пункта пропуска с 9:00 до 18:00, — сообщает «межведомственный ... подробнее →
В Индии начали тестировать на людях вакцину от COVID-1927.07.2020 10:00
Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса, сообщает Укринформ . Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в ... подробнее →
На ферме в Баварии обнаружили коронавирус у 174 заробитчан27.07.2020 09:00
В немецкой земле Бавария зафиксирована вспышка коронавируса на сельскохозяйственном предприятии, где обнаружили более 170 инфицированных сезонных работников, сообщает Укринформ . После того, как ... подробнее →
В Донецкой области отремонтировали первый участок канала Северский Донец-Донбасс27.07.2020 08:00
В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс. Начата подача воды, сообщила накануне Донецкая облгосадминистрация, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
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