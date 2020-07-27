В «ДНР» заявили о восстановлении водоснабжения 27.07.2020 17:00 Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) заявили о том, что отремонтировали вторую ветку канала «Северский Донец — Донбасс», сообщает Сайт города Донецка . ... подробнее →

Командующий ОС сообщил о первых нарушениях режима перемирия боевиками 27.07.2020 15:00 С начала прекращения огня боевики осуществили два обстрела. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, ... подробнее →