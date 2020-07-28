Зеленский создал ВГА в Северодонецке28.07.2020 17:00
Президент Владимир Зеленский издал указ об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области, передает Цензор.НЕТ . Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля ... подробнее →
В "ДНР" жительнице Макеевки дали 10 лет за "шпионаж"28.07.2020 16:00
Группировка "ДНР" приговорила жительницу Макеевки к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии общего режима за "шпионаж" и "участие в террористическом сообществе". Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Названа очередная дата премьеры фильма Кристофера Нолана "Тенет"28.07.2020 15:00
Появилась новая дата выхода шпионской ленты Кристофера Нолана - "Тенет" ("Довод"), сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что фильм выйдет в международный прокат с 26 августа. Сначала картина ... подробнее →
Кучма ушел с поста главы украинской делегации в ТКГ28.07.2020 14:00
Представитель Украины в Минске Леонид Кучма прекратил свое участие в деятельности ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает 112 Украина . Как сообщается, президент Украины ... подробнее →
Вчера через гуманитарный коридор в Еленовке прошли более 250 человек28.07.2020 13:00
Почти 30 автомобилей и более 250 человек проследовали в понедельник через контрольный пункт въезда и выезда «Новотроицкое – Еленовка». Об этом сообщили в "МЧС ДНР". Уточняется, что в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля28.07.2020 12:00
В Украине после двух суток снижения количества новых случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 произошел новый скачек. За минувшие сутки выявили 919 новых больных. Их общее число достигло 66 575, ... подробнее →
Суркис опроверг отказ Луческу тренировать киевское Динамо28.07.2020 11:00
Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу передумал тренировать киевское Динамо, сообщает football.ua . Также они опубликовали комментарий тренера, в котором тот заявил, что не может работать "в ... подробнее →
Мэр Славянска госпитализирован из-за осложнений от коронавируса28.07.2020 10:00
Мэра Славянска Вадима Ляха госпитализировали в больницу в связи с осложнениями от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, передает Depo.Донбасс . "К сожалению вирус дал ... подробнее →
Ученые назвали богатство главной угрозой человечеству28.07.2020 09:00
Главной угрозой для развития человечества является стремление к богатству и сопутствующее ему чрезмерное потребление. Об этом заявили ученые из Австралии, Швейцарии и Великобритании. Их статья на эту ... подробнее →
Штаб ОС подвел итоги первых суток перемирия на Донбассе28.07.2020 08:00
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. Как информирует ... подробнее →
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