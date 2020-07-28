Представитель Украины в Минске Леонид Кучма прекратил свое участие в деятельности ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает 112 Украина . Как сообщается, президент Украины ... подробнее →

Появилась новая дата выхода шпионской ленты Кристофера Нолана - "Тенет" ("Довод"), сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что фильм выйдет в международный прокат с 26 августа. Сначала картина ... подробнее →

Группировка "ДНР" приговорила жительницу Макеевки к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии общего режима за "шпионаж" и "участие в террористическом сообществе". Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля 28.07.2020 12:00 В Украине после двух суток снижения количества новых случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 произошел новый скачек. За минувшие сутки выявили 919 новых больных. Их общее число достигло 66 575, ... подробнее →

Суркис опроверг отказ Луческу тренировать киевское Динамо 28.07.2020 11:00 Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу передумал тренировать киевское Динамо, сообщает football.ua . Также они опубликовали комментарий тренера, в котором тот заявил, что не может работать "в ... подробнее →