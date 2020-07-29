FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-19 29.07.2020 17:00 Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50-60, что составляет примерно $25–30 за дозу. Об этом ... подробнее →

В Беларуси задержаны 33 боевика ЧВК Вагнера 29.07.2020 15:10 Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге ... подробнее →

В Киеве СБУ задержала двух подрывников-вымогателей 29.07.2020 15:00 СБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тыс. долларов. Об этом в среду, 29 июля сообщает пресс-центр СБУ, передает Корреспондент.net . По ... подробнее →