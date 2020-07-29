FT назвала стоимость потенциальной вакцины от COVID-19

29.07.2020 17:00

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50-60, что составляет примерно $25–30 за дозу. Об этом ... подробнее →

В Беларуси задержаны 33 боевика ЧВК Вагнера

29.07.2020 15:10

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге ... подробнее →

В Киеве СБУ задержала двух подрывников-вымогателей

29.07.2020 15:00

СБУ заявила о задержании двух организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тыс. долларов. Об этом в среду, 29 июля сообщает пресс-центр СБУ, передает Корреспондент.net . По ... подробнее →

"ДНР" обвинила ВСУ в "бесшумном" нарушении перемирия

29.07.2020 14:00

"Народная милиция" "ДНР" обвинила силы специальных операций (ССО) Украины в обстреле села Яковлевка к северу от Донецка из стрелкового оружия. Уточняется, что огонь велся с применением приборов для ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

29.07.2020 13:00

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 1022 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы мониторинга ... подробнее →

В "ДНР" нашли коронавирус у 16 приехавших из Украины

29.07.2020 12:00

Врачи "ДНР" за минувшие сутки диагностировали коронавирусную инфекцию у 41 человека. Об этом сообщили в "минздраве республики". Отмечается, что из указанного количества COVID-19 подтвердился у 16 ... подробнее →

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

29.07.2020 11:00

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что переболел Covid-19, передает BBC . "Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое ... подробнее →

В Кирилловке ливень затопил 10 баз отдыха

29.07.2020 10:00

В курортной Кирилловке Запорожской области в результате непогоды затоплены 10 баз отдыха, передает Укринформ . Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области. "28 июля в результате сильного ... подробнее →

Ученые нашли эффективный способ избавиться от облысения

29.07.2020 09:00

Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили микроРНК, которые способствуют регенерации волосяных фолликулов, сообщает Корреспондент.net . “Предыдущие исследования показали, что ... подробнее →

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений перемирия на Донбассе

29.07.2020 08:00

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе, которые вступили в силу 27 июля. Об этом говорится в отчете ... подробнее →

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