В «ДНР» за сутки выявлены 18 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР», передает РПД «Донецкие новости» . ... подробнее →

Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает УП . "Я принял решение, если я смогу, а я ... подробнее →

Мирча Луческу сегодня был официально представлен в качестве главного тренера киевского "Динамо". Видеотрансляция события велась на клубном Youtube канале, сообщает РБК-Украина . Румынский специалист ... подробнее →

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, совместными усилиями областной администрации, местных громад, ГСЧС и международных организаций в Донецкой области удалось восстановить 7 750 домов разрушенных ... подробнее →

Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы 30.07.2020 11:00 Определился последний, пятый, представитель от Украины в еврокубках следующего сезона. Им стал "Колос", который в финальной игре плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы обыграл "Мариуполь", сообщает ... подробнее →