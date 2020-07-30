В Донецкой области восстановили более половины разрушенных войной домов30.07.2020 17:00
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, совместными усилиями областной администрации, местных громад, ГСЧС и международных организаций в Донецкой области удалось восстановить 7 750 домов разрушенных ... подробнее →
Стал известен состав нового тренерского штаба ФК "Динамо"30.07.2020 16:00
Мирча Луческу сегодня был официально представлен в качестве главного тренера киевского "Динамо". Видеотрансляция события велась на клубном Youtube канале, сообщает РБК-Украина . Румынский специалист ... подробнее →
Новым главой украинской делегации в ТКГ стал Леонид Кравчук (ВИДЕО)30.07.2020 15:00
Первый президент Украины Леонид Кравчук стал главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает УП . "Я принял решение, если я смогу, а я ... подробнее →
В «ДНР» зафиксирована сотая смерть от COVID-1930.07.2020 14:00
В «ДНР» за сутки выявлены 18 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР», передает РПД «Донецкие новости» . ... подробнее →
В ОРДЛО прибыл 97-й гуманитарный конвой из России30.07.2020 13:00
Автомобили очередного, 97-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в оккупированный Луганск, началась их разгрузка, сообщают местные СМИ. По заявлению "МЧС ЛНР", ... подробнее →
В Украине побит "рекорд" по числу зараженных коронавирусом за сутки30.07.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 1197 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это абсолютный антирекорд. Общее число инфицированных достигло 68 794, сообщает Минздрав в четверг, 30 июля. ... подробнее →
Дебютант УПЛ пробился в Лигу Европы30.07.2020 11:00
Определился последний, пятый, представитель от Украины в еврокубках следующего сезона. Им стал "Колос", который в финальной игре плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы обыграл "Мариуполь", сообщает ... подробнее →
Часть задержанных в Беларуси боевиков «Вагнера» воевали на Донбассе30.07.2020 10:00
Среди задержанных под Минском россиян из ЧВК "Вагнер" есть те, кто воевал в Донбассе на стороне террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР", сообщает ZN.UA . В частности, эту информацию подтвердил ... подробнее →
Российская вакцина от COVID-19 уже проходит госрегистрацию30.07.2020 09:00
Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, передана на экспертизу, предполагается, что она будет зарегистрирована 10-12 августа, сообщил ... подробнее →
Кабмин утвердил ежемесячные доплаты пенсионерам старше 80 лет30.07.2020 08:00
Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение в среду, 29 июля, принял Кабинет министров, сообщает ... подробнее →
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