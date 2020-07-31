Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии

31.07.2020 18:00

В 2020 году спрос на кибеспортивные развлечения только вырос, и «спасибо» сказать за это стоит пандемии и вынужденным карантинам, отменившим официальные чемпионаты и Олимпиаду. Целые ... подробнее →

Лекарства через интернет: вызовы и перспективы

31.07.2020 17:00

Сегодня в Украине нет легального способа купить лекарства в интернет-сети. Магазины, которые предоставляют такую услугу, делают это незаконно. Нет никакой гарантии, что лекарства настоящие и они ... подробнее →

В Китае запустили конкурента GPS и ГЛОНАСС

31.07.2020 16:00

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 31 июля, передает Корреспондент.net . Последний 55-й ... подробнее →

Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?

31.07.2020 15:00

Еще в апреле в Украине должны были появиться электронные больничные. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и начало работы системы пришлось отложить. Сейчас тестовый запуск е-больничных ... подробнее →

Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля

31.07.2020 14:00

Сегодня группировка «ДНР» на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля

31.07.2020 13:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 69 884, сообщает Минздрав в пятницу, 31 июля. Отметим, что впервые ... подробнее →

В "ДНР" приняли закон о льготах для вынужденных переселенцев

31.07.2020 12:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал закон «О вынужденных переселенцах», сообщается на сайте "парламента" непризнанной республики. Закон, в частности, раскрывает понятие «вынужденный ... подробнее →

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

31.07.2020 11:00

В столице Беларуси Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него пришли более 63 тысяч человек, информирует правозащитный центр “Весна”, сообщает ... подробнее →

На Луганщине предложили создать "свободную экономическую зону" с ОРЛО

31.07.2020 10:00

На Луганщине планируют создать условия для трансграничного бизнеса, в котором смогут принять участие не только жители подконтрольной территории, но и предприниматели из «ЛНР». Такое ... подробнее →

В зоне ООС трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья"

31.07.2020 09:00

С начала недели в зоне проведения ООС умерли трое военнослужащих. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. "Командование объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала ... подробнее →

Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма

31.07.2020 08:00

С 1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом ... подробнее →

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