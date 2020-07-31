Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии31.07.2020 18:00
В 2020 году спрос на кибеспортивные развлечения только вырос, и «спасибо» сказать за это стоит пандемии и вынужденным карантинам, отменившим официальные чемпионаты и Олимпиаду. Целые ... подробнее →
Лекарства через интернет: вызовы и перспективы31.07.2020 17:00
Сегодня в Украине нет легального способа купить лекарства в интернет-сети. Магазины, которые предоставляют такую услугу, делают это незаконно. Нет никакой гарантии, что лекарства настоящие и они ... подробнее →
В Китае запустили конкурента GPS и ГЛОНАСС31.07.2020 16:00
Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 31 июля, передает Корреспондент.net . Последний 55-й ... подробнее →
Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?31.07.2020 15:00
Еще в апреле в Украине должны были появиться электронные больничные. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и начало работы системы пришлось отложить. Сейчас тестовый запуск е-больничных ... подробнее →
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» 31 июля31.07.2020 14:00
Сегодня группировка «ДНР» на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля31.07.2020 13:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1090 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 69 884, сообщает Минздрав в пятницу, 31 июля. Отметим, что впервые ... подробнее →
В "ДНР" приняли закон о льготах для вынужденных переселенцев31.07.2020 12:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал закон «О вынужденных переселенцах», сообщается на сайте "парламента" непризнанной республики. Закон, в частности, раскрывает понятие «вынужденный ... подробнее →
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко31.07.2020 11:00
В столице Беларуси Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него пришли более 63 тысяч человек, информирует правозащитный центр “Весна”, сообщает ... подробнее →
На Луганщине предложили создать "свободную экономическую зону" с ОРЛО31.07.2020 10:00
На Луганщине планируют создать условия для трансграничного бизнеса, в котором смогут принять участие не только жители подконтрольной территории, но и предприниматели из «ЛНР». Такое ... подробнее →
В зоне ООС трое военнослужащих умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья"31.07.2020 09:00
С начала недели в зоне проведения ООС умерли трое военнослужащих. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. "Командование объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала ... подробнее →
Украина отменяет самоизоляцию для въезжающих из ОРДЛО и Крыма31.07.2020 08:00
С 1 августа 2020 года отменяется обязательная 14-дневная самоизоляция для граждан, которые будут возвращаться на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Донбасса и Крыма. Об этом ... подробнее →
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