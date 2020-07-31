Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии 31.07.2020 18:00 В 2020 году спрос на кибеспортивные развлечения только вырос, и «спасибо» сказать за это стоит пандемии и вынужденным карантинам, отменившим официальные чемпионаты и Олимпиаду. Целые ... подробнее →

Лекарства через интернет: вызовы и перспективы 31.07.2020 17:00 Сегодня в Украине нет легального способа купить лекарства в интернет-сети. Магазины, которые предоставляют такую услугу, делают это незаконно. Нет никакой гарантии, что лекарства настоящие и они ... подробнее →

В Китае запустили конкурента GPS и ГЛОНАСС 31.07.2020 16:00 Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 31 июля, передает Корреспондент.net . Последний 55-й ... подробнее →