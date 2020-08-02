Год парламента в цифрах и фактах

02.08.2020 17:00

В конце июля депутаты Верховной Рады 9-го созыва наконец пошли на каникулы. Парламент активно работал с сентября 2019 года, приняв рекордное количество решений – 884. К сожалению, из-за ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа

02.08.2020 15:00

По состоянию на утро 2 августа в Украине лабораторно подтверждены 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли, сообщает МОЗ . Количество инфицированных нарастающим итогом с начала ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа

02.08.2020 13:00

ОВЕН Рожденным в марте умение высветить позитивные стороны сотрудничества поможет быстрее найти общий язык или смягчит прежние разногласия. А личная жизнь принесет яркие впечатления и новые ... подробнее →

СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе

02.08.2020 11:00

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в отчете Миссии от 1 августа, передает ... подробнее →

Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу

02.08.2020 10:00

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США. Об этом он сказал в эфире канала ... подробнее →

Crew Dragon с экипажем возвращается на Землю (ВИДЕО)

02.08.2020 09:00

С Международной космической станции на Землю отправился экипаж пилотируемой тест-миссии Crew Dragon Endeavour компании SpaceX в составе астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли, сообщает ... подробнее →

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