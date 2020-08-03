В Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка третьи сутки горит шахта имени Калинина. Об этом сообщил «пресс-центр» «МЧС ДНР», передает Интернет-издание ... подробнее →

У композиторов в распоряжении всего 7 нот. У парфюмеров возможности для творчества безграничны. Создать уникальный аромат можно случайно, после долгих экспериментов или в результате совместной работы ... подробнее →

Мировой карантин из-за пандемии коронавируса привел к волне домашнего насилия. По данным ООН, весной этого года в среднем количество случаев возросло на 30%. В Украине статистика также неутешительна. ... подробнее →

Медведчук с женой поехал отдыхать в оккупированный Крым 03.08.2020 14:00 Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко отправились отдыхать в оккупированный Крым, сообщает Украинская правда . ... подробнее →

В Греции открыли первый в мире подводный музей 03.08.2020 12:00 В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей "Парфенон кораблекрушений". Правда, физически доступен он будет только для дайверов, поскольку экспонаты музея расположены под водой ... подробнее →