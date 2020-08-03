Домашнее насилие: время не молчать03.08.2020 17:00
Мировой карантин из-за пандемии коронавируса привел к волне домашнего насилия. По данным ООН, весной этого года в среднем количество случаев возросло на 30%. В Украине статистика также неутешительна. ... подробнее →
"Киевский террорист" задержан после интервью журналистам03.08.2020 16:30
"Киевский террорист", оказавшийся гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым, задержан спецназом. Взрыва не случилось, сообщает Корреспондент.net . Перед задержанием Каримов успел дать краткое ... подробнее →
Нишевая парфюмерия: абсолют аромата03.08.2020 16:00
У композиторов в распоряжении всего 7 нот. У парфюмеров возможности для творчества безграничны. Создать уникальный аромат можно случайно, после долгих экспериментов или в результате совместной работы ... подробнее →
В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина03.08.2020 15:00
В Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка третьи сутки горит шахта имени Калинина. Об этом сообщил «пресс-центр» «МЧС ДНР», передает Интернет-издание ... подробнее →
Медведчук с женой поехал отдыхать в оккупированный Крым03.08.2020 14:00
Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко отправились отдыхать в оккупированный Крым, сообщает Украинская правда . ... подробнее →
В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)03.08.2020 13:00
В Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке, сообщил в понедельник, 3 августа, замглавы МВД Антон Геращенко, передает Корреспондент.net . "3 августа, в 12.00, в полицию позвонила ... подробнее →
В Греции открыли первый в мире подводный музей03.08.2020 12:00
В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей "Парфенон кораблекрушений". Правда, физически доступен он будет только для дайверов, поскольку экспонаты музея расположены под водой ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа03.08.2020 11:00
По состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждены 990 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает сайт Системы ... подробнее →
ФК "Мариуполь" провел первую тренировку с новым главным тренером03.08.2020 10:00
ФК "Мариуполь" следующий сезон начнет с новым главным тренером. После отставки Александра Бабича, который будет назначен главным тренером "Зари", его преемником в "Мариуполе" стал Остап Маркевич, ... подробнее →
Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю03.08.2020 09:00
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе в штате Флорида, сообщает Украинская правда . Корабль приземлился в 21:48 по киевскому времени. На его борту ... подробнее →
Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"03.08.2020 08:00
В "серой зоне" на водоводе диаметром 900 мм Горловка-Торецк 1 августа в 05:15 произошел прорыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации. По этому водоводу вода ... подробнее →
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