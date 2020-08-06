Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-1906.08.2020 17:00
С 11 августа в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Об этом сообщил в Facebook Тимофей Милованов - директор Киевской школы экономики, которая помогает ... подробнее →
В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины06.08.2020 16:00
Коронавирусная инфекция обнаружена по результатам тестов у 85 лиц, приехавших на территорию "ДНР" из Украины через КПП "Еленовка" с 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" ... подробнее →
В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки06.08.2020 15:00
В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, пишет "Европейская правда" . Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании. "В ... подробнее →
Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)06.08.2020 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, сообщает Офис Президента Украины . Во время пребывания в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства ... подробнее →
«Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины06.08.2020 13:00
Телеком-оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года, сообщает AIN.UA . Это касается Львовской, Волынской, Тернопольской, ... подробнее →
В Украине второй подряд антирекорд по COVID-1906.08.2020 12:00
В Украине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране заболели 1 318 человек. Такие данные по состоянию на утро четверга, ... подробнее →
Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"06.08.2020 11:00
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера, сообщает ... подробнее →
Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте06.08.2020 10:00
По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила, информирует Цензор.НЕТ . Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) ... подробнее →
ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки06.08.2020 09:00
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 251 нарушение режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. При этом за последние сутки в Донецкой ... подробнее →
"Шахтер" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы (ВИДЕО)06.08.2020 08:00
Футболисты донецкого "Шахтера" успешно преодолели стадию 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и вышли в четвертьфинал турнира, сообщает Укринформ . По сумме двух матчей команда оставила за бортом розыгрыша ... подробнее →
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