Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-19

06.08.2020 17:00

С 11 августа в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин. Об этом сообщил в Facebook Тимофей Милованов - директор Киевской школы экономики, которая помогает ... подробнее →

В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины

06.08.2020 16:00

Коронавирусная инфекция обнаружена по результатам тестов у 85 лиц, приехавших на территорию "ДНР" из Украины через КПП "Еленовка" с 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" ... подробнее →

В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки

06.08.2020 15:00

В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, пишет "Европейская правда" . Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании. "В ... подробнее →

Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)

06.08.2020 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, сообщает Офис Президента Украины . Во время пребывания в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства ... подробнее →

«Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины

06.08.2020 13:00

Телеком-оператор «Интертелеком» объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года, сообщает AIN.UA . Это касается Львовской, Волынской, Тернопольской, ... подробнее →

В Украине второй подряд антирекорд по COVID-19

06.08.2020 12:00

В Украине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране заболели 1 318 человек. Такие данные по состоянию на утро четверга, ... подробнее →

Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"

06.08.2020 11:00

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера, сообщает ... подробнее →

Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте

06.08.2020 10:00

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила, информирует Цензор.НЕТ . Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) ... подробнее →

ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

06.08.2020 09:00

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 251 нарушение режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. При этом за последние сутки в Донецкой ... подробнее →

"Шахтер" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы (ВИДЕО)

06.08.2020 08:00

Футболисты донецкого "Шахтера" успешно преодолели стадию 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и вышли в четвертьфинал турнира, сообщает Укринформ . По сумме двух матчей команда оставила за бортом розыгрыша ... подробнее →

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