В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки 06.08.2020 15:00 В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, пишет "Европейская правда" . Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании. "В ... подробнее →

Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО) 06.08.2020 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, сообщает Офис Президента Украины . Во время пребывания в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства ... подробнее →