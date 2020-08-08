В США появится аналог Евровидения08.08.2020 17:00
Американский аналог популярного музыкального международного конкурса Евровидение, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году в США, сообщает Корреспондент.net . В ... подробнее →
Украина закрыла админграницу с Крымом08.08.2020 15:00
Украина до конца августа прекращает работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства в субботу, 8 августа, сообщил министр Кабмина Олег ... подробнее →
В Украине очередной антирекорд COVID-19 - почти 1500 новых случаев за сутки08.08.2020 13:00
В Украине четвертый день подряд выявлено рекордное количество случаев коронавируса. Согласно данным Минздрава на субботу, 8 августа. за минувшие сутки обнаружено 1489 инфицированных. Днем ранее было ... подробнее →
Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса08.08.2020 11:00
Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса, заявили американские медики в журнале The American Journal of Emergency Medicine, сообщает Корреспондент.net . Ученые в своей статье ... подробнее →
В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"08.08.2020 10:00
В Министерстве цифровой трансформации подтвердили, что сбой в приложении "Дій вдома" действительно имел место, а также назвали причины неисправности, сообщает РБК-Украина . "Сбой произошел из-за ... подробнее →
В Беларуси задержали и депортировали из страны двух украинских журналистов08.08.2020 09:00
Вчера в Минске задержали двух украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ . По ... подробнее →
Минздрав извинился за внесение Харькова в красную карантинную зону08.08.2020 08:00
Попадание Харькова в "красную" карантинную зону было результатом ошибки одного из технических сотрудников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ . "Там была техническая ... подробнее →
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