В США появится аналог Евровидения 08.08.2020 17:00 Американский аналог популярного музыкального международного конкурса Евровидение, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году в США, сообщает Корреспондент.net . В ... подробнее →

Украина закрыла админграницу с Крымом 08.08.2020 15:00 Украина до конца августа прекращает работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства в субботу, 8 августа, сообщил министр Кабмина Олег ... подробнее →