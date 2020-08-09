Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа09.08.2020 17:00
ОВЕН У родившихся в апреле под прицелом негатива в эти дни окажутся отношения: возникнут непонимание и желание не уступать. Зато мартовских Овнов во многих сферах жизни поджидает немало радостных ... подробнее →
Названы основания для пересечения админграницы с Крымом09.08.2020 15:00
С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа09.08.2020 13:00
Министерство здравоохранения Украины 9 августа опубликовало статистику распространения коронавируса по областям Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 ... подробнее →
Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-1909.08.2020 11:00
Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс опасается, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и ... подробнее →
Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины09.08.2020 10:00
В результате мощного взрыва в порту Бейрута погиб 32-летний гражданин Украины Уильям Азар. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook, передает ... подробнее →
ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09.08.2020 09:00
Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. Об этом ... подробнее →
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- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
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