Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 09.08.2020 17:00 ОВЕН У родившихся в апреле под прицелом негатива в эти дни окажутся отношения: возникнут непонимание и желание не уступать. Зато мартовских Овнов во многих сферах жизни поджидает немало радостных ... подробнее →

Названы основания для пересечения админграницы с Крымом 09.08.2020 15:00 С 9 августа админграница с Крымом стала временно закрыта из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Представительство Президента Украины в АР Крым опубликовало список оснований, при которых въезд/выезд с ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа 09.08.2020 13:00 Министерство здравоохранения Украины 9 августа опубликовало статистику распространения коронавируса по областям Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 ... подробнее →