Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы10.08.2020 17:00
Приватбанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщил руководитель направления обслуживания ... подробнее →
Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ10.08.2020 16:00
По состоянию на 15:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" в сторону ДНР направилось 161 человек и 7 транспортных средств, а на контролируемую территорию Украины - 87 человек и 10 транспортных средств, ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус10.08.2020 15:00
На КПВВ «Станица Луганская» начала работать лаборатория по тестированию на COVID-19. Об этом сообщает БФ «Право на защиту» . «На КПВВ «Станица Луганская» ... подробнее →
Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-1910.08.2020 14:00
Китайские микробиологи пишут об открытии "практичной и надежной" терапевтической стратегии лечения нового коронавирусного заболевания: на помощь пришли молекулы микроРНК из отвара жимолости. Статья ... подробнее →
Прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель"10.08.2020 13:00
11 августа в рамках 1/4 финала Лиги Европы встретятся донецкий "Шахтер" и швейцарский "Базель", сообщает ZN.UA . По мнению букмекеров, фаворитом встречи является украинский клуб. На победу "Шахтера" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10.08.2020 12:00
За минувший сутки в Украине зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 81957 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 10 августа. При этом ... подробнее →
Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию10.08.2020 11:00
В соцсетях перевозчики сообщают о новых правилах поездок из/в Украины в ДНР через Россию. Если прописка Украины, можно заехать по адресной справке. НО! Только прописка должна быть Донецкая область + ... подробнее →
Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10.08.2020 10:00
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» волонтеры установили три точки доступа Wi-Fi, передает Cxid.info . Об этом сообщили в гуманитарной миссии «Пролиска», ... подробнее →
Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу10.08.2020 09:00
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы точно не будут обсуждаться на переговорах по Донбассу. Об ... подробнее →
В Беларуси обнародовали предварительные итоги президентских выборов10.08.2020 08:00
Под утро понедельника, центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что явка избирателей на выборах главы государства на момент закрытия участков составила 84,05%. По предварительным данным ... подробнее →
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- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-1914:00
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