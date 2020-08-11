За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1158 новых случаев коронавируса, общее число выявленных больных достигло 83115. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава во вторник, 11 августа. При этом выздоровели ... подробнее →

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает Громадское Телевидение . «Насколько ... подробнее →

Группировка «ДНР» присвоила «Донецкому техникуму промышленной автоматики» имя бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ . В карточке законопроекта о государственном ... подробнее →

Google создал интерактивную карту протестов в Минске 11.08.2020 12:00 В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps, сообщает Корреспондент.net . На карте ... подробнее →