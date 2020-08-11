Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

11.08.2020 17:00

Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ . В карточке законопроекта о государственном ... подробнее →

В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко

11.08.2020 16:00

Группировка «ДНР» присвоила «Донецкому техникуму промышленной автоматики» имя бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Путин заявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса

11.08.2020 15:00

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает Громадское Телевидение . «Насколько ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа

11.08.2020 14:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1158 новых случаев коронавируса, общее число выявленных больных достигло 83115. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава во вторник, 11 августа. При этом выздоровели ... подробнее →

В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа

11.08.2020 13:00

Шесть автомобилей и 141 человек въехали в "ДНР" через гуманитарный коридор на линии соприкосновения в Еленовке 10 августа, сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной республики. Также отмечается, что ... подробнее →

Google создал интерактивную карту протестов в Минске

11.08.2020 12:00

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps, сообщает Корреспондент.net . На карте ... подробнее →

Оккупированная Еленовка осталась без воды

11.08.2020 11:00

Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» остался без водоснабжения в день работы гуманитарного коридора по пропуску граждан. Об этом сегодня сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном ... подробнее →

В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая

11.08.2020 10:00

Вчера, 10 августа, на митинг около стен Северодонецкой военно-гражданской администрации собрались более двух тысяч жителей Луганской области, с требованием отменить Постановление ЦИК о запрете ... подробнее →

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе

11.08.2020 09:00

На текущей неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в населенных пунктах прифронтовой зоны в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает общественная ... подробнее →

МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов

11.08.2020 08:00

Власти Республики Беларусь официально сообщили о первом погибшем протестующем в Минске. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МВД страны Ольги Чемодановой, передает Корреспондент.net . По ее ... подробнее →

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