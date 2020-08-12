Ряд городов в Донецкой области временно остался без водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, ... подробнее →

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена, передает LIGA.net . Отмечается, что решение о переименовании было ... подробнее →

Китайская компания Xiaomi представила прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Новинка увидела свет на мероприятии в честь десятилетия компании, сообщает InfoResist . В новом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа 12.08.2020 13:00 За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в среду, 12 августа. При этом выздоровели уже ... подробнее →

В Киеве стартовал онлайн-кинофестиваль "Открытая ночь" 12.08.2020 11:00 В Киеве с 12 по 16 августа в режиме онлайн пройдет масштабный украиноязычный кинофестиваль "Открытая ночь", где покажут фильмы отечественного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ... подробнее →