Xiaomi выпустила первый в мире прозрачный телевизор (ВИДЕО)12.08.2020 17:00
Китайская компания Xiaomi представила прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Новинка увидела свет на мероприятии в честь десятилетия компании, сообщает InfoResist . В новом ... подробнее →
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"12.08.2020 16:00
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена, передает LIGA.net . Отмечается, что решение о переименовании было ... подробнее →
Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса12.08.2020 15:00
Вместо понятия "особый статус" Донбасса Украина предлагает ввести новую формулировку - "особый режим административного управления", которая будет соответствовать украинскому законодательству, передает ... подробнее →
Несколько городов Донецкой области остались без воды12.08.2020 14:00
Ряд городов в Донецкой области временно остался без водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 августа12.08.2020 13:00
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев. Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в среду, 12 августа. При этом выздоровели уже ... подробнее →
В «ДНР» женщинам с детьми до 3 лет заменили обсервацию самоизоляцией12.08.2020 12:00
Во временно оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) не держат на обсервации после пересечения контрольно-пропускного пункта (КПП) женщин с детьми до трех лет из-за ненадлежащих условий ... подробнее →
В Киеве стартовал онлайн-кинофестиваль "Открытая ночь"12.08.2020 11:00
В Киеве с 12 по 16 августа в режиме онлайн пройдет масштабный украиноязычный кинофестиваль "Открытая ночь", где покажут фильмы отечественного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ... подробнее →
Датские волонтеры запустили программу финансовой помощи жителям Донбасса12.08.2020 10:00
Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию (DRC-DDG) запустил программу финансовой помощи переселенцам и жителям Донецкой и Луганской областей на ... подробнее →
ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса12.08.2020 09:00
В Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы в десяти общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области могут произойти при определенных условиях. Об этом сообщает ... подробнее →
"Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы (ВИДЕО)12.08.2020 08:00
Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл швейцарский "Базель" со счетом 4:1, сообщает Цензор.НЕТ . Матч состоялся в Германии, на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене. Игра проходила при ... подробнее →
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