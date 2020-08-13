Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска13.08.2020 17:00
Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена в другую страну. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил ... подробнее →
Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными13.08.2020 16:00
Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список ... подробнее →
ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям13.08.2020 15:00
По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа, в Минске за Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 14,92% проголосовавших, сообщает НВ . В ... подробнее →
5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?13.08.2020 14:00
Комфортное пребывание дома, в офисе и на даче в жаркую летнюю погоду обеспечивается за счет верно подобранного кондиционера. Предлагаем пять наиболее важных аспектов, от которых зависит удачность ... подробнее →
Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)13.08.2020 13:00
Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как сейчас выглядит дорога "Северодонецк - Станица Луганская", сообщает Трибун . "Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще ... подробнее →
В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-1913.08.2020 12:00
За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика), 315 пациентов госпитализировали, что также является ... подробнее →
Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов13.08.2020 11:00
Представители ООН в качестве гуманитарной помощи передали Свердловскому комплексному центру социального обслуживания населения на дому 30 новых велосипедов. Об этом сообщили в Администрации ... подробнее →
В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки13.08.2020 10:00
Восемь охлаждающих рамок установили в районе Театрального сквера в Мариуполе, - сообщает пресс-служба городского совета . В жаркий день металлические арки опрыскивают водой всех проходящих сквозь ... подробнее →
В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси13.08.2020 09:00
В Беларуси во время акций протеста были задержаны более шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам ... подробнее →
Кабмин изменил правила адаптивного карантина13.08.2020 08:00
Вчера, 12 авугста, Кабмин утвердил изменения к адаптивному карантину. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает LIGA.net . Что изменится Уровень заболеваемости ... подробнее →
- Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"17:00
- В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе10:00
- Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня17:00
- Возобновил рейсы автобус Харьков – Константиновка15:00
- В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья14:00
- В ОРДО увеличили количество мест приема документов на прохождение гумкоридора11:00
- "Укрзализныця" просит командование ООС разрешить ж/д сообщение с Авдеевкой10:00
- Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы Украины18:00
- В Facebook запустили акцию для жителей ОРДЛО17:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 14 августа16:00
- Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"17:00
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа15:00
- Telegram запустил "альтернативные выборы" президента Беларуси13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа11:00
- В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе10:00
- Лукашенко договорился с Путиным о военной поддержке09:00
- Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня17:00
- Возобновил рейсы автобус Харьков – Константиновка15:00
- В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья14:00
- Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-1913:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям
- В Facebook запустили акцию для жителей ОРДЛО
- В ОРДО увеличили количество мест приема документов на прохождение гумкоридора
- Минздрав изменил зоны карантина
- Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)
- В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа
- "ДНР" сегодня откроет КПВВ "Еленовка"
- В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины
- В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья