Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска

13.08.2020 17:00

Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена в другую страну. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил ... подробнее →

Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными

13.08.2020 16:00

Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список ... подробнее →

ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям

13.08.2020 15:00

По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа, в Минске за Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 14,92% проголосовавших, сообщает НВ . В ... подробнее →

5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?

13.08.2020 14:00

Комфортное пребывание дома, в офисе и на даче в жаркую летнюю погоду обеспечивается за счет верно подобранного кондиционера. Предлагаем пять наиболее важных аспектов, от которых зависит удачность ... подробнее →

Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)

13.08.2020 13:00

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как сейчас выглядит дорога "Северодонецк - Станица Луганская", сообщает Трибун . "Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще ... подробнее →

В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-19

13.08.2020 12:00

За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика), 315 пациентов госпитализировали, что также является ... подробнее →

Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов

13.08.2020 11:00

Представители ООН в качестве гуманитарной помощи передали Свердловскому комплексному центру социального обслуживания населения на дому 30 новых велосипедов. Об этом сообщили в Администрации ... подробнее →

В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки

13.08.2020 10:00

Восемь охлаждающих рамок установили в районе Театрального сквера в Мариуполе, - сообщает пресс-служба городского совета . В жаркий день металлические арки опрыскивают водой всех проходящих сквозь ... подробнее →

В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси

13.08.2020 09:00

В Беларуси во время акций протеста были задержаны более шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам ... подробнее →

Кабмин изменил правила адаптивного карантина

13.08.2020 08:00

Вчера, 12 авугста, Кабмин утвердил изменения к адаптивному карантину. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает LIGA.net . Что изменится Уровень заболеваемости ... подробнее →

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