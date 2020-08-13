Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска13.08.2020 17:00
Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена в другую страну. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил ... подробнее →
Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными13.08.2020 16:00
Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список ... подробнее →
ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям13.08.2020 15:00
По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа, в Минске за Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 14,92% проголосовавших, сообщает НВ . В ... подробнее →
5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?13.08.2020 14:00
Комфортное пребывание дома, в офисе и на даче в жаркую летнюю погоду обеспечивается за счет верно подобранного кондиционера. Предлагаем пять наиболее важных аспектов, от которых зависит удачность ... подробнее →
Новую дорогу "Северодонецк - Станица Луганская" показали в одном видео (ВИДЕО)13.08.2020 13:00
Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как сейчас выглядит дорога "Северодонецк - Станица Луганская", сообщает Трибун . "Вся дорога от и до в одном видео. Плюс еще ... подробнее →
В Украине два новых "рекорда" и новый "лидер" по COVID-1913.08.2020 12:00
За 12 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у рекордного количества человек – 1592 (из них 88 детей и 92 медика), 315 пациентов госпитализировали, что также является ... подробнее →
Представители ООН передали соцработникам Луганщины 30 велосипедов13.08.2020 11:00
Представители ООН в качестве гуманитарной помощи передали Свердловскому комплексному центру социального обслуживания населения на дому 30 новых велосипедов. Об этом сообщили в Администрации ... подробнее →
В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки13.08.2020 10:00
Восемь охлаждающих рамок установили в районе Театрального сквера в Мариуполе, - сообщает пресс-служба городского совета . В жаркий день металлические арки опрыскивают водой всех проходящих сквозь ... подробнее →
В ООН заявили о 6 тысячах задержанных в Беларуси13.08.2020 09:00
В Беларуси во время акций протеста были задержаны более шести тысяч человек, среди которых случайные прохожие и несовершеннолетние. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам ... подробнее →
Кабмин изменил правила адаптивного карантина13.08.2020 08:00
Вчера, 12 авугста, Кабмин утвердил изменения к адаптивному карантину. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает LIGA.net . Что изменится Уровень заболеваемости ... подробнее →
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