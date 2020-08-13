Кравчук не исключил перенос заседаний ТКГ из Минска 13.08.2020 17:00 Если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена в другую страну. Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил ... подробнее →

Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными 13.08.2020 16:00 Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список ... подробнее →

ЦИК Беларуси опубликовал итоги президентских выборов по областям 13.08.2020 15:00 По данным ЦИК Беларуси, на президентских выборах 9 августа, в Минске за Александра Лукашенко голоса отдали 64,49% избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 14,92% проголосовавших, сообщает НВ . В ... подробнее →