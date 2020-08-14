По состоянию на 12:00, через КПВВ «Новотроицкое» в ОРДО направился 131 человек и 2 транспортных средства, а на подконтрольную Украине территорию - 17 человек и 4 транспортных средства. Об ... подробнее →

Ко Дню Независимости Украины Донецкая областная администрация запустила акцию в фейсбуке. Пожелания жителям неподконтрольных территорий будут отбирать по хештегу #УкраїнськийДонецьк. Потом их ... подробнее →

В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы Украины с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок поступления на бюджет до 23 октября, передает Громадське ТВ . Об этом в эфире ... подробнее →

В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-19 14.08.2020 13:00 За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 14 августа. Общее число ... подробнее →

В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов 14.08.2020 12:00 В Беларуси освободили двух задержанных во время протестов украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов ... подробнее →