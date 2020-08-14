Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы Украины14.08.2020 18:00
В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы Украины с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок поступления на бюджет до 23 октября, передает Громадське ТВ . Об этом в эфире ... подробнее →
В Facebook запустили акцию для жителей ОРДЛО14.08.2020 17:00
Ко Дню Независимости Украины Донецкая областная администрация запустила акцию в фейсбуке. Пожелания жителям неподконтрольных территорий будут отбирать по хештегу #УкраїнськийДонецьк. Потом их ... подробнее →
Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 14 августа14.08.2020 16:00
По состоянию на 12:00, через КПВВ «Новотроицкое» в ОРДО направился 131 человек и 2 транспортных средства, а на подконтрольную Украине территорию - 17 человек и 4 транспортных средства. Об ... подробнее →
ЦИК Беларуси огласил окончательные результаты выборов14.08.2020 15:00
ЦИК Беларуси утвердил окончательные итоги президентских выборов, сообщает «Беларусь сегодня» . 14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по ... подробнее →
В ОРДО сообщили новые данные о количестве зараженных коронавирусом среди прибывших из Украины14.08.2020 14:00
Коронавирусная инфекция обнаружена по результатам тестов у 106 лиц, приехавших в "Донецкую Народную Республику" с подконтрольной Киеву территории с 25 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →
В Украине - резкий рост заболеваемости COVID-1914.08.2020 13:00
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 14 августа. Общее число ... подробнее →
В Беларуси отпустили задержанных украинских журналистов14.08.2020 12:00
В Беларуси освободили двух задержанных во время протестов украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов ... подробнее →
Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой14.08.2020 11:00
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой, передает iSport.ua . По информации ... подробнее →
В Минске начали выпускать задержанных во время протестов14.08.2020 10:00
Вечером 13 августа из Центра изоляции правонарушителей в Минске начали выпускать задержанных во время мирных пикетов, сообщает Белсат . Волонтеры попросили всех, кто имеет машину, подъезжать, чтобы ... подробнее →
"ДНР" сегодня откроет КПВВ "Еленовка"14.08.2020 09:00
Сегодня, 14 августа, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Об этом сообщают подконтрольные оккупационной администрации информресурсы. Пересекать линию ... подробнее →
Минздрав изменил зоны карантина14.08.2020 08:00
В правительстве снова обновили разделение Украины на карантинные зоны в соответствии с ситуацией с коронавирусом. В Киеве и еще девяти областных центрах вводятся ограничения из-за распространения ... подробнее →
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