Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня15.08.2020 17:00
Через гуманитарные коридоры на линии соприкосновения на КПВВ "Еленовка" с 22 июня с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 2256 человек. Об этом сообщили в так называемом оперативном штабе ... подробнее →
Возобновил рейсы автобус Харьков – Константиновка15.08.2020 15:00
С центрального автовокзала Харькова, который расположен на проспекте Гагарина, 22, возобновили курсирование автобусные рейсы Харьков – Константиновка, сообщили Depo.Харьков на предприятии ... подробнее →
В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья15.08.2020 14:00
В "ЛНР" сотрудники строительных организаций, при содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжают работы по подготовке новых пунктов ... подробнее →
Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-1915.08.2020 13:00
В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. ... подробнее →
В ОРДО увеличили количество мест приема документов на прохождение гумкоридора15.08.2020 11:00
Жители ОРДО теперь могут получить консультации и подать документы на пересечение линии разграничения с Украиной в местных отделениях общественного движения «Донецкая Республика», сообщают ... подробнее →
"Укрзализныця" просит командование ООС разрешить ж/д сообщение с Авдеевкой15.08.2020 10:00
Народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram канале сообщил, что похоже, удалось добиться запуска поезда Авдеевка-Киев. "Получил положительный ответ от Министра инфраструктуры Владислава ... подробнее →
Беларусь передала России 32 задержанных "вагнеровцев"15.08.2020 09:00
Беларусь выдала 14 августа Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав тем самым запрос Украины на их экстрадицию, передает Цензор.НЕТ . Информация об этом опубликована на сайте ... подробнее →
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