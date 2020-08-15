Названо количество людей, въехавших на территорию "ДНР" через КПВВ "Еленовка" с 22 июня

15.08.2020 17:00

Через гуманитарные коридоры на линии соприкосновения на КПВВ "Еленовка" с 22 июня с подконтрольной Украине территории в ДНР въехали 2256 человек. Об этом сообщили в так называемом оперативном штабе ... подробнее →

Возобновил рейсы автобус Харьков – Константиновка

15.08.2020 15:00

С центрального автовокзала Харькова, который расположен на проспекте Гагарина, 22, возобновили курсирование автобусные рейсы Харьков – Константиновка, сообщили Depo.Харьков на предприятии ... подробнее →

В "ЛНР" начались строительные работы на пунктах пропуска у Золотого и Счастья

15.08.2020 14:00

В "ЛНР" сотрудники строительных организаций, при содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжают работы по подготовке новых пунктов ... подробнее →

Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-19

15.08.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. ... подробнее →

В ОРДО увеличили количество мест приема документов на прохождение гумкоридора

15.08.2020 11:00

Жители ОРДО теперь могут получить консультации и подать документы на пересечение линии разграничения с Украиной в местных отделениях общественного движения «Донецкая Республика», сообщают ... подробнее →

"Укрзализныця" просит командование ООС разрешить ж/д сообщение с Авдеевкой

15.08.2020 10:00

Народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram канале сообщил, что похоже, удалось добиться запуска поезда Авдеевка-Киев. "Получил положительный ответ от Министра инфраструктуры Владислава ... подробнее →

Беларусь передала России 32 задержанных "вагнеровцев"

15.08.2020 09:00

Беларусь выдала 14 августа Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав тем самым запрос Украины на их экстрадицию, передает Цензор.НЕТ . Информация об этом опубликована на сайте ... подробнее →

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