Украина третий день обновляет антирекорд по COVID-19 15.08.2020 13:00 В Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за последние сутки составил новый антирекорд – 1847. ... подробнее →