Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"16.08.2020 17:00
Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк с официальной поездкой, сообщили в донецком офисе МККК. Уточняется, что официальные мероприятия и ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа16.08.2020 15:00
ОВЕН До работы в эти дни Овны апреля будут не падки. И общение не всегда порадует — возможны шероховатости в отношениях. В конце недели во избежание осложнений снизьте нагрузку и почаще ... подробнее →
Telegram запустил "альтернативные выборы" президента Беларуси16.08.2020 13:00
Разработчики мессенджера Telegram запустили в официальном канале "Telegram Беларусь" опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?", сообщает СТРАНА.ua . Соответствующий ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа16.08.2020 11:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 637 новых случаев заражения. При этом 392 человека выздоровели, 24 ранее заболевших умерли, сообщает Минздрав . Днем ранее, 15 августа, ... подробнее →
В штабе ООС сообщили об отсутствии обстрелов на Донбассе16.08.2020 10:00
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ... подробнее →
Лукашенко договорился с Путиным о военной поддержке16.08.2020 09:00
Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, передает Цензор.НЕТ . Об этом Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси ... подробнее →
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