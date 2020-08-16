Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 16.08.2020 15:00 ОВЕН До работы в эти дни Овны апреля будут не падки. И общение не всегда порадует — возможны шероховатости в отношениях. В конце недели во избежание осложнений снизьте нагрузку и почаще ... подробнее →

Telegram запустил "альтернативные выборы" президента Беларуси 16.08.2020 13:00 Разработчики мессенджера Telegram запустили в официальном канале "Telegram Беларусь" опрос "За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?", сообщает СТРАНА.ua . Соответствующий ... подробнее →