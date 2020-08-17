Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины17.08.2020 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ . "Сегодня Андрею ... подробнее →
Интер — Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинальный матч Лиги Европы17.08.2020 16:00
Сегодня Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира. Аналитики считают шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими, сообщает ... подробнее →
"Новая почта" установила почтоматы возле 200 магазинов "АТБ"17.08.2020 15:00
Украинская компания "Новая почта", предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, в 95 городах установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ". Теперь клиенты могут получать ... подробнее →
В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"17.08.2020 14:00
В телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения» рассказали о нескольких частых вариантах обмана пенсионеров преклонного возраста. «Кто сталкивался с так называемыми ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа17.08.2020 13:00
По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ «Новотроицкое» к Тоту направились 175 человек и 3 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 28 человек и 3 ... подробнее →
Ученые обнаружили "следы" COVID-19 восьмилетней давности17.08.2020 12:00
Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили данные, согласно которым коронавирус нового типа мог быть передан от летучей мыши человеку еще в 2012 году. Об этом сообщила газета The Sun, ... подробнее →
В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение17.08.2020 11:00
Сегодня с 7 утра поселок Еленовка и прилегающие территории остались без воды, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Прекращение водоснабжения вызвано ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа17.08.2020 10:00
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 464 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 92 820. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →
Ляшко допустил перенос местных выборов из-за COVID-1917.08.2020 09:00
В Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, ... подробнее →
В нескольких городах Беларуси прошли многотысячные марши "За Свободу"17.08.2020 08:00
Общегражданские марши "За Свободу" - против фальсификаций итогов президентских выборов - прошли в разных городах Беларуси 16 августа, информирует Цензор.НЕТ . В Минске большая колонна демонстрантов ... подробнее →
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