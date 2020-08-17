Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

17.08.2020 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ . "Сегодня Андрею ... подробнее →

Интер — Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинальный матч Лиги Европы

17.08.2020 16:00

Сегодня Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира. Аналитики считают шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими, сообщает ... подробнее →

"Новая почта" установила почтоматы возле 200 магазинов "АТБ"

17.08.2020 15:00

Украинская компания "Новая почта", предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, в 95 городах установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ". Теперь клиенты могут получать ... подробнее →

В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"

17.08.2020 14:00

В телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения» рассказали о нескольких частых вариантах обмана пенсионеров преклонного возраста. «Кто сталкивался с так называемыми ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа

17.08.2020 13:00

По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ «Новотроицкое» к Тоту направились 175 человек и 3 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 28 человек и 3 ... подробнее →

Ученые обнаружили "следы" COVID-19 восьмилетней давности

17.08.2020 12:00

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили данные, согласно которым коронавирус нового типа мог быть передан от летучей мыши человеку еще в 2012 году. Об этом сообщила газета The Sun, ... подробнее →

В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение

17.08.2020 11:00

Сегодня с 7 утра поселок Еленовка и прилегающие территории остались без воды, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Прекращение водоснабжения вызвано ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа

17.08.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 464 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 92 820. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в ... подробнее →

Ляшко допустил перенос местных выборов из-за COVID-19

17.08.2020 09:00

В Украине местные выборы, назначенные на 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, ... подробнее →

В нескольких городах Беларуси прошли многотысячные марши "За Свободу"

17.08.2020 08:00

Общегражданские марши "За Свободу" - против фальсификаций итогов президентских выборов - прошли в разных городах Беларуси 16 августа, информирует Цензор.НЕТ . В Минске большая колонна демонстрантов ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх