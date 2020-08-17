В телеграм-канале «Домой в Луганск. Пути решения» рассказали о нескольких частых вариантах обмана пенсионеров преклонного возраста. «Кто сталкивался с так называемыми ... подробнее →

Украинская компания "Новая почта", предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, в 95 городах установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ". Теперь клиенты могут получать ... подробнее →

Сегодня Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира. Аналитики считают шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими, сообщает ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ . "Сегодня Андрею ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа 17.08.2020 13:00 По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ «Новотроицкое» к Тоту направились 175 человек и 3 транспортных средства, а к контролируемой территории Украины - 28 человек и 3 ... подробнее →

Ученые обнаружили "следы" COVID-19 восьмилетней давности 17.08.2020 12:00 Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обнаружили данные, согласно которым коронавирус нового типа мог быть передан от летучей мыши человеку еще в 2012 году. Об этом сообщила газета The Sun, ... подробнее →

В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение 17.08.2020 11:00 Сегодня с 7 утра поселок Еленовка и прилегающие территории остались без воды, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Прекращение водоснабжения вызвано ... подробнее →