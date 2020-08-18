В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера

18.08.2020 17:00

Подконтрольная "ДНР" администрация оккупированного Донецка на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера. 27 АВГУСТА 9.30 в Часовне Святой Великомученицы ... подробнее →

Определены время и место матча за Суперкубок Украины

18.08.2020 16:00

УПЛ официально подтвердила, что матч за Суперкубок Украины между двумя самыми титулованными командами страны "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на НСК Олимпийский, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →

Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска

18.08.2020 15:00

Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году призывала Путина ввести войска в город, снова баллотируется на местных выборах. Славянск уже увешан рекламными билбордами с ее ... подробнее →

В Китае запатентовали первую вакцину от COVID-19

18.08.2020 14:00

Первый патент на вакцину COVID-19 в Китае был выдан Государственным управлением по делам интеллектуальной собственности КНР, сообщает Синьхуа . Заявка на патент была совместно подана ... подробнее →

Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ

18.08.2020 13:00

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» 10 человек потеряли сознание от жары

18.08.2020 12:00

В понедельник, 17 августа, во время работы КПВВ «Станица Луганская» потеряли сознание 10 человек, которые ожидали прохода. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на ... подробнее →

Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека

18.08.2020 11:00

Свыше двухсот граждан въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 17 августа, сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На территорию "ДНР" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа

18.08.2020 10:00

В Украине за сутки 17 августа зафиксировали еще 1616 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 18 августа. Всего в Украине выявлено 94 436 случая COVID-19. При ... подробнее →

МИД Украины впервые в истории отозвало посла из Беларуси

18.08.2020 09:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Беларуси посла для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Громадское Телевидение . Министр вызвал посла Игоря Кизима в ... подробнее →

"Шахтер" вылетел из Лиги Европы за шаг до финала (ВИДЕО)

18.08.2020 08:00

Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы проиграл миланскому "Интеру", пропустив пять мячей. "Интер" - "Шахтер" – 5:0, сообщает LIGA.net . Команды играли на нейтральном поле в Дюссельдорфе, ... подробнее →

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