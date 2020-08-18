Первый патент на вакцину COVID-19 в Китае был выдан Государственным управлением по делам интеллектуальной собственности КНР, сообщает Синьхуа . Заявка на патент была совместно подана ... подробнее →

Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году призывала Путина ввести войска в город, снова баллотируется на местных выборах. Славянск уже увешан рекламными билбордами с ее ... подробнее →

УПЛ официально подтвердила, что матч за Суперкубок Украины между двумя самыми титулованными командами страны "Шахтером" и "Динамо" состоится 25 августа на НСК Олимпийский, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →

Подконтрольная "ДНР" администрация оккупированного Донецка на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера. 27 АВГУСТА 9.30 в Часовне Святой Великомученицы ... подробнее →

Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ 18.08.2020 13:00 Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 ... подробнее →