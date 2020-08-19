У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе19.08.2020 17:00
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки" в Париже в конце августа, передает Корреспондент.net со ссылкой ... подробнее →
Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги19.08.2020 16:00
С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Соглашения о перемирии достигли участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые подробно определили меры ... подробнее →
В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева19.08.2020 15:00
В оккупированном Донецке прошел памятный митинг к 100-летию со дня рождения советского государственного деятеля Владимира Дегтярева, возглавлявшего Донецкую область в 1960-70-х годах, сообщают местные ... подробнее →
В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье19.08.2020 14:00
С украинской стороны не ведут никаких работ на месте будущего пункта пропуска в Счастье. Об этом в своём Telegram-канале 18 августа сообщил представитель "ЛНР" на переговорах Трёхсторонней контактной ... подробнее →
В Беларусь прилетело два самолета журналистов-штрейхбрейкеров из России19.08.2020 13:00
Сотрудников Белтелерадиокомпании не пустили на работу, а их обязанности выполняют российские журналисты, которые прилетели в Минск на двух самолетах, сообщает Цензор.НЕТ . Об этом в эфире TUT.BY, ... подробнее →
В Польше начали производство лекарства от коронавируса19.08.2020 12:00
Польская компания Biomed Lublin запустила в производство препарат для лечения коронавирусной инфекции, созданный на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ19.08.2020 11:00
В Попасной состоялась презентация мобильного центра предоставления административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info . Центр будет обслуживать не только жителей города, ... подробнее →
В Украине очередной COVID-рекорд - почти 2 тысячи новых случаев за сутки19.08.2020 10:00
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 1967 новых случаев коронавируса, общее число увеличилось до 96 403. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 19 августа. При этом выздоровели уже 49 ... подробнее →
Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО19.08.2020 09:00
Боевики перекрыла последнюю возможность жителям ОРДО пересечь КПВВ на линии разграничения с Украиной - Станицу Луганскую, сообщают в соцсетях. "Всех людей, имеющих прописку в ДНР, развернули на ... подробнее →
В Сирии взорвали российского генерала19.08.2020 08:00
В Сирии погиб российский генерал-майор, говорится в сообщении Минобороны, передает «РИА Новости» . Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских ... подробнее →
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