С украинской стороны не ведут никаких работ на месте будущего пункта пропуска в Счастье. Об этом в своём Telegram-канале 18 августа сообщил представитель "ЛНР" на переговорах Трёхсторонней контактной ... подробнее →

В оккупированном Донецке прошел памятный митинг к 100-летию со дня рождения советского государственного деятеля Владимира Дегтярева, возглавлявшего Донецкую область в 1960-70-х годах, сообщают местные ... подробнее →

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного прекращения огня. Соглашения о перемирии достигли участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые подробно определили меры ... подробнее →

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки" в Париже в конце августа, передает Корреспондент.net со ссылкой ... подробнее →

В Беларусь прилетело два самолета журналистов-штрейхбрейкеров из России 19.08.2020 13:00 Сотрудников Белтелерадиокомпании не пустили на работу, а их обязанности выполняют российские журналисты, которые прилетели в Минск на двух самолетах, сообщает Цензор.НЕТ . Об этом в эфире TUT.BY, ... подробнее →

В Польше начали производство лекарства от коронавируса 19.08.2020 12:00 Польская компания Biomed Lublin запустила в производство препарат для лечения коронавирусной инфекции, созданный на основе антител из плазмы крови людей, которые выздоровели, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →