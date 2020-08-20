Украинским болельщикам снова запретили посещать футбольные матчи20.08.2020 17:00
Первые туры нового сезона Favbet лиги, который стартует уже 21 августа, а также поединок за Суперкубок Украины 25 августа пройдут без зрителей. Такое решение приняло Министерство здравоохранения, ... подробнее →
Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)20.08.2020 16:00
Министр здравоохранения Максим Степанов застрял в лифте во время инспекции больницы в Донецкой области, сообщает ТСН. Степанов проверял, готовы ли медучреждения Краматорска и Славянска к возможному ... подробнее →
В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины20.08.2020 15:00
В "ДНР" местный житель приговорён к 11 годам тюремного заключения "за шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщили в пресс-службе "верховного суда" непризнанной республики. По данным "следствия", ... подробнее →
Донецкому журналисту Асееву присудили международную премию20.08.2020 14:00
Освобожденному из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинскому журналисту, автору «Радио Свобода» Станиславу Асееву присудили международную премию ... подробнее →
ФСБ РФ заявила о предотвращении вывоза в Украину одного из главарей донбасских боевиков20.08.2020 13:00
ФСБ РФ сообщает о задержании семи граждан РФ, которые якобы сотрудничали с украинскими спецслужбами и якобы попытались вывезти с территории РФ в Украину одного из главарей наемников РФ на Донбассе. ... подробнее →
В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли"20.08.2020 12:00
Оккупационные власти "ЛНР" заявили о задержании так называемой исполняющей обязанности "министра промышленности и торговли" Ирины Деркач по подозрению в коррупции. Об этом говорится в сообщении "МГБ ... подробнее →
В Украине впервые более двух тысяч случаев COVID за сутки20.08.2020 11:00
За прошедшие сутки в Украине выявили 2134 новых случая коронавируса - абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 20 августа. Всего число ... подробнее →
Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Gmail20.08.2020 10:00
В работе электронной почты Gmail произошёл глобальный сбой, сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает функциональность интернет-ресурсов, передает АиФ . Жалобы на технические ... подробнее →
Алексей Навальный попал в реанимацию. Подозревают отравление20.08.2020 09:00
В России оппозиционному политику и блогеру-антикоррупционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Сейчас он в реанимации. Об этом заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш ... подробнее →
В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения сил на Донбассе20.08.2020 08:00
На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе, сообщает Украинская правда . ... подробнее →
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