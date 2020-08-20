Освобожденному из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинскому журналисту, автору «Радио Свобода» Станиславу Асееву присудили международную премию ... подробнее →

В "ДНР" местный житель приговорён к 11 годам тюремного заключения "за шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщили в пресс-службе "верховного суда" непризнанной республики. По данным "следствия", ... подробнее →

Министр здравоохранения Максим Степанов застрял в лифте во время инспекции больницы в Донецкой области, сообщает ТСН. Степанов проверял, готовы ли медучреждения Краматорска и Славянска к возможному ... подробнее →

Первые туры нового сезона Favbet лиги, который стартует уже 21 августа, а также поединок за Суперкубок Украины 25 августа пройдут без зрителей. Такое решение приняло Министерство здравоохранения, ... подробнее →

В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли" 20.08.2020 12:00 Оккупационные власти "ЛНР" заявили о задержании так называемой исполняющей обязанности "министра промышленности и торговли" Ирины Деркач по подозрению в коррупции. Об этом говорится в сообщении "МГБ ... подробнее →