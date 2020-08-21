Украина на 29-м году независимости 21.08.2020 17:00 В этом году Украина отмечает 29 лет своей независимости. За это время на судьбу страны выпало немало испытаний, и борьба до сих пор продолжается. Сегодня мы вынуждены отстаивать свою независимость, ... подробнее →

ГПСУ озвучила новые правила въезда на территорию Беларуси 21.08.2020 16:00 С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси - для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт. Об этом сообщает ... подробнее →