Украина на 29-м году независимости

21.08.2020 17:00

В этом году Украина отмечает 29 лет своей независимости. За это время на судьбу страны выпало немало испытаний, и борьба до сих пор продолжается. Сегодня мы вынуждены отстаивать свою независимость, ... подробнее →

ГПСУ озвучила новые правила въезда на территорию Беларуси

21.08.2020 16:00

С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси - для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт. Об этом сообщает ... подробнее →

Омские врачи не нашли ядов в организме Навального

21.08.2020 15:00

Врачи омской больницы не выявили ядов или их следов в организме Алексея Навального, диагноз ему уже установлен, заявил в пятницу, 21 августа, заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, пишет ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 21 августа

21.08.2020 14:00

О текущем состоянии на контрольных пунктах в зоне ООС на Донбассе сегодня, 21 августа рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, сообщает "Свободное радио" . КПВВ "Станица Луганская" ... подробнее →

В "ДНР" учредили еще один выходной

21.08.2020 13:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области появился еще один выходной, сообщает «ДонПресс» . Так называемый «глава» Денис Пушилин ... подробнее →

Оккупационную администрацию Горловки закрыли на карантин из-за COVID-19

21.08.2020 12:00

Оккупационная администрация Горловки прекратила прием посетителей из-за обнаруженной коронавирусной инфекции у одного из сотрудников, передает, передает Depo.Донбасс . Об этом террористическим СМИ ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

21.08.2020 11:00

В Украине зафиксировали уже 100 643 случая коронавируса, из них 2106 - за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 21 августа. При этом выздоровели уже 51 078 человек ... подробнее →

Министр обороны Беларуси допустил возможность гражданской войны

21.08.2020 10:00

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин допустил возможность начала гражданской войны в стране. Об этом он заявил на встрече с руководством подразделений Минобороны, Генштаба и Вооруженных сил, ... подробнее →

В оккупированной Еленовке почти дали воду

21.08.2020 09:00

Работы по ремонту водовода, питающего поселки Еленовка и Молодежное к югу от Донецка, завершены. Об этом сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима ... подробнее →

Кабмин обновил зоны карантина

21.08.2020 08:00

В правительстве обновили разделение Украины на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Еще два областных центра — Сумы и Хмельницкий — с 24 августа уже не будут находиться в ... подробнее →

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