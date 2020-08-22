В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника

22.08.2020 17:00

Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк вечером 21 августа произошел пожар в заброшенном здании городской поликлиники № 18 в Киевском районе. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Вчера через гумкоридор в Еленовке пропустили почти триста человек

22.08.2020 15:00

Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором к югу от Донецка для пересечения линии разграничения в пятницу, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". В сообщении отмечается, ... подробнее →

В Беларуси заблокировали несколько десятков сайтов

22.08.2020 13:00

Власти Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ, сообщает Корреспондент.net . При входе на эти сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ... подробнее →

В Украине "рекордный" прирост COVID-19, "лидирует" Харьковщина

22.08.2020 11:00

В Украине накануне зафиксировали 2328 случаев коронавируса - рекордное значение с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 22 августа. Всего в Украине выявлено ... подробнее →

В Донецке перекрыли движение в центре города

22.08.2020 10:00

Сегодня, 22 августа движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено в связи с празднованием Дня государственного флага России. Об этом сообщили в пресс-службе "МВД ДНР". Уточняется, ... подробнее →

Навального отправили самолетом в Германию

22.08.2020 09:00

Немецкий самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, передает LIGA.net . "Самолет с Алексеем вылетел ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх