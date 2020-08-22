В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника 22.08.2020 17:00 Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк вечером 21 августа произошел пожар в заброшенном здании городской поликлиники № 18 в Киевском районе. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Вчера через гумкоридор в Еленовке пропустили почти триста человек 22.08.2020 15:00 Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором к югу от Донецка для пересечения линии разграничения в пятницу, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". В сообщении отмечается, ... подробнее →

В Беларуси заблокировали несколько десятков сайтов 22.08.2020 13:00 Власти Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ, сообщает Корреспондент.net . При входе на эти сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ... подробнее →