В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника22.08.2020 17:00
Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк вечером 21 августа произошел пожар в заброшенном здании городской поликлиники № 18 в Киевском районе. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Вчера через гумкоридор в Еленовке пропустили почти триста человек22.08.2020 15:00
Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором к югу от Донецка для пересечения линии разграничения в пятницу, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". В сообщении отмечается, ... подробнее →
В Беларуси заблокировали несколько десятков сайтов22.08.2020 13:00
Власти Беларуси ограничили доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ, сообщает Корреспондент.net . При входе на эти сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ... подробнее →
В Украине "рекордный" прирост COVID-19, "лидирует" Харьковщина22.08.2020 11:00
В Украине накануне зафиксировали 2328 случаев коронавируса - рекордное значение с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 22 августа. Всего в Украине выявлено ... подробнее →
В Донецке перекрыли движение в центре города22.08.2020 10:00
Сегодня, 22 августа движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено в связи с празднованием Дня государственного флага России. Об этом сообщили в пресс-службе "МВД ДНР". Уточняется, ... подробнее →
Навального отправили самолетом в Германию22.08.2020 09:00
Немецкий самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из Омска в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter, передает LIGA.net . "Самолет с Алексеем вылетел ... подробнее →
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